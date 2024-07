Jenna Ortega: Jest wdzięczna za pracę z Winoną Ryder

Jenna Ortega, znana z roli Wednesday Addams w serialu Netflix "Wednesday" Tima Burtona, szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek Hollywood. Wspinając się na wyżyny sławy Ortega odnalazła wsparcie i pomocną dłoń u koleżanki z planu - Winony Ryder.

Podczas rozmowy dla "Harper's Bazaar" Ortega wyznała jak wiele znaczyła dla niej praca z doświadczoną aktorką:

Reklama

"Zdecydowanie pomogła mi poczuć się mniej samotną. To bardzo izolujące i przerażające doświadczenie. Możliwość porozmawiania z kimś, kto był już tego świadkiem, a może nawet bardziej miał z tym uczuciem do czynienia, była dla mnie wielkim źródłem pocieszenia. Nie wiem, jak jej za to dziękować".

To nie pierwszy raz, kiedy Ortega mówi o Ryder w tak ciepłych słowach. W jednym z ostatnich wywiadów dla "E! News" opisała swoją ekranową towarzyszkę jako "najukochańszą, najsłodszą - po prostu jedną z moich ulubionych osób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Bardzo ją kocham i czuję się naprawdę wdzięczna, że mogłam ją poznać i z nią pracować - jest po prostu aniołem na tej planecie".

Zdjęcie Winona Ryder w filmie "Sok z żuka" / materiały prasowe

O czym opowie kontynuacja "Soku z żuka"?

Nieoczekiwana tragedia zmusza rodzinę Deetzów, by powrócić do domu w Winter River. Kiedy Astrid, buntownicza córka Lydii, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu, pojawiają się kolejne kłopoty. To jednak nic, w porównaniu z chaosem, który nadejdzie po trzykrotnym wypowiedzeniu imienia "Bettlejuice".

W kontynuacji hitu zobaczymy aktorów związanych z pierwszą częścią - Michaela Keatona, Winonę Ryder i Catherine O'Harę. Wiadomo również, że gwiazdom towarzyszyć będą: Jenna Ortega, która zagra córkę postaci granej przez Ryder, Monika Bellucci, Willem Dafoe oraz Justin Theroux.

Zobacz też: Charakteryzacja czy trudne chwile? Laureat Oscara jest nie do poznania!