Charakteryzacja czy trudne chwile? Laureat Oscara jest nie do poznania!

Oprac.: Patrycja Otfinowska Wiadomości

Uwielbiany aktor został złapany przez paparazzi w budzącym obawy stanie. Jak się jednak okazuje, Cillian Murphy pracuje właśnie na planie nowej produkcji, a to, co widzimy na zdjęciach to naprawdę udana charakteryzacja. Co wiemy o nowej produkcji?

Zdjęcie Cillian Murphy w scenie z filmu "Oppenheimer" / materiały prasowe