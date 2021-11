Życie Willa Smitha może być inspiracją do nakręcenia niejednego filmu. Nie byłaby to jednak wyłącznie opowieść o złotym chłopcu show-biznesu, który najpierw w latach 80. zrobił oszałamiającą karierę muzyczną jako raper The Fresh Prince, a potem został gwiazdą najbardziej kasowych filmów Hollywood, takich jak "Dzień Niepodległości" ,, "Faceci w czerni" , "Bardzo Dziki Zachód" czy "Legion samobójców ". W tej biografii musiałby też pojawić się wątek wychowania w wielodzietnej rodzinie w Filadelfii, w której na porządku dziennym była przemoc i nałóg alkoholowy ojca.

Will Smith: Trudna biografia

Will Smith o tym bolesnym etapie swojego życia napisał w swojej biografii "Will", która będzie miała premierę 9 listopada. Do fragmentów tej książki już teraz dotarł serwis People. Jeden z nich dotyczy właśnie czasów dzieciństwa aktora i skomplikowanych relacji łączących go ojcem, Williamem Carrollem Smithem.

"Mój ojciec był agresywny, ale był też na każdym moim meczu, występie i recitalu. Był alkoholikiem, ale był trzeźwy na każdej premierze moich filmów. Ten sam perfekcjonizm, którym terroryzował naszą rodzinę, sprawiał, że był obecny we wszystkich ważnych momentach mojego życia" – zwierzył się w książce aktor.

Moment krytyczny

Will Smith szczególnie boleśnie wspomina moment, gdy ojciec na jego oczach pobił jego matkę Caroline. Aktor stwierdził, że to zawsze zmieniło jego życie.

"Kiedy miałem dziewięć lat, patrzyłem, jak mój ojciec uderza mamę w głowę tak mocno, że upadła. Widziałem, jak pluje krwią. Ten moment prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek inny zdefiniował to, kim jestem. We wszystkim, co zrobiłem od tamtego czasu – w nagrodach i wyróżnieniach, światłach reflektorów i uwagi, postaciach i śmiechach – był subtelny ciąg przeprosin dla matki za moją bezczynność tamtego dnia. Za to, że nie udało mi się przeciwstawić ojcu. Za bycie tchórzem" – wyznał w książce gwiazdor.

Rodzice aktora rozstali się, gdy miał 13 lat, rozwiedli się jednak dopiero w 2000 roku. Will utrzymywał z ojcem bliskie relacje. Mimo to nie zapomniał mu tego, co widział w dzieciństwie. Gniew powrócił do niego kilkadziesiąt lat później, gdy opiekował się ojcem chorym na raka. "Pewnej nocy, gdy wiozłem go z sypialni do łazienki, pojawiła się we mnie ciemność. Korytarz między dwoma pokojami przechodzi obok schodów. Jako dziecko zawsze powtarzałem sobie, że pewnego dnia pomszczę moją matkę. Kiedy będę wystarczająco duży i silny, kiedy nie będę już tchórzem, zabiję go" – wyjawił aktor. Dodał, że szybko się jednak opamiętał. "Zatrzymałem się na szczycie schodów. Mógłbym go zepchnąć i uszłoby mi to na sucho. Jednak gniew i uraza minęły, potrząsnęłam głową i zabrałem tatę do łazienki".

