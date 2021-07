"Alchemik" doczeka się ekranizacji! Widzowie czekają na to ćwierć wieku

Według serwisu "Deadline" najsłynniejsza książka brazylijskiego poety i prozaika w końcu doczeka się wersji filmowej. Pierwsze ujęcia mają zostać nakręcone tej jesieni w Maroku. Jednym z producentów jest Will Smith.

Will Smith /Oscar Gonzalez/NurPhoto /Getty Images

Reklama

"Alchemik" opowiada o młodym andaluzyjskim pasterzu Santiago, wyruszającym po skarb, który może zmienić jego życie. Książka sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy i przetłumaczona została na 56 języków, co zostało odnotowane w księdze rekordów Guinnessa.

Reklama

Prawa do ekranizacji powieści - za 250 tys. dolarów - nabyła w 1994 roku firma Warner Bros. Początkowo film miała realizować wytwórnia filmowa The Weinstein Company – założona w 2005 przez braci Harveya i Boba Weinsteinów (Harvey odsiaduje obecnie wyrok za przestępstwa seksualne). Mówiło się wtedy, że reżyserem zostanie znany z filmów "Matrix" i "Czas apokalipsy" aktor Laurence Fishburne. W 2016 roku prawa do ekranizacji odkupiła za 6,5 mln dolarów firma Westbrook Studios.

Ostatecznie film reżyseruje producent "Johna Wicka" i "Ukrytego piękna" - Kevin Frakes. Główną rolę zagra Sebastian de Souza ("Kumple", "Rodzina Borgiów"), a partnerować mu będą m.in.: Tom Hollander ("Bohemian Rhapsody", "Nocny recepcjonista", "Gosford Park"), Shohreh Aghdashloo ("The Expanse"), Youssef Kerkour ("House of Gucci") i Jordi Molla ("Jack Ryan”). Autorem zdjęć będzie zdobywca Oscara za "Życie Pi", operator Claudio Miranda.

Wideo Bohemian Rhapsody: Muppet Music Video | The Muppets