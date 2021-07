"King Richard": Will Smith jako ojciec Sereny i Venus Williams [zwiastun]

"King Richard" przedstawia podróż Richarda Williamsa, niezłomnego ojca, który odegrał kluczową rolę w wychowaniu dwóch najbardziej niezwykle utalentowanych sportsmenek wszech czasów, które na zawsze zmienią tenisa ziemnego.



Kierując się jasną wizją ich przyszłości i stosując niekonwencjonalne metody, Richard ma plan, który przeniesie Venus i Serenę Williams z ulic Compton w Kalifornii na światową scenę jako legendarne ikony. Ten głęboko poruszający film pokazuje siłę rodziny, wytrwałości i niezachwianej wiary w możliwość osiągnięcia niemożliwego i wywarcia wpływu na świat.



"King Richard": Will Smith jako ojciec sióstr Williams

W tytułowej roli wystąpił dwukrotnie nominowany do Oscara Will Smith ("Ali", "W pogoni za szczęściem", "Bad Boys for Life").

Wideo KING RICHARD – Oficjalny zwiastun

Aunjanue Ellis ("If Beale Street Could Talk", "Quantico") gra mamę dziewczynek, Oracene "Brandi" Williams, a Saniyaa Sidney ("Hidden Figures", "Fences") wciela się w postać Venus Williams, Demi Singleton (TV's "Godfather of Harlem") pojawi się na ekranie jako Serena Williams, Tony Goldwyn (seria "Divergent", TV's "Scandal") występi jako trener Paul Cohen a Jon Bernthal (nadchodzący "The Many Saints of Newark", "Ford v Ferrari") zagra trenera Ricka Macciego. W obsadzie znaleźli się również: Andy Bean ("IT Chapter Two"), Kevin Dunn ("Transformers", "Veep") i Craig Tate ("Greyhound").



Reżyserem filmu "King Richard" jest Reinaldo Marcus Green ("Potwory i ludzie").



Zdjęcie Richard Williams (C) w 1991 roku z córkami: Venus (L) i Sereną (P) / Paul Harris/Online USA / Getty Images

W ekipie znaleźli się także: nagrodzony Oscarem reżyser Robert Elswit ("Aż poleje się krew"), scenografowie Wynn Thomas ("Piątka z krwi", "Ukryte figurki") i William Arnold ("Nienawiść w służbie"), nominowana do Oscara montażystka Pamela Martin ("The Fighter") oraz dwukrotnie nominowana do Oscara projektantka kostiumów Sharen Davis ("Dreamgirls", "Ray"). Autorem muzyki jest nominowany do Oscara kompozytor Kris Bowers ("Kosmiczny Mecz: Nowe Dziedzictwo", "Koncert to rozmowa").



"King Richard" trafi do kin 18 listopada 2021.