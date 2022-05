Jako raper występujący pod pseudonimem The Fresh Prince, Will Smith stawiał na teksty, które skrzyły się humorem. To był ewenement, bo wówczas hip-hopowcy sypali przekleństwami jak z rękawa. Ludzie w branży mówili, że Smith jest "miękki". Nie znosił tego, ale nie zmienił swojego stylu. W rozmowie z Davidem Lettermanem Smith wyjaśnił, dlaczego z bycia "grzecznym" raperem uczynił swój znak rozpoznawczy. Artysta i dziennikarz spotkali się na planie nowego sezonu talk-show "Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać", który trafił właśnie na platformę Netfliksa.

Reklama

Will Smith gościem talk-show Davida Lettermana

"Mój styl wziął się stąd, że kiedy miałam 12 lat, moja babcia znalazła moją książeczkę z tekstami. To był szkolny zeszyt w linię. Nawet nie umiałem porządnie przeklinać. 'A niech cię cholera, ze mną się nie zadziera', takie rzeczy. To dość słabe przekleństwa" - wspomina Smith. Babcia przejęła się twórczością wnuka i postanowiła zareagować. "Na pierwszej stronie tej książeczki napisała wiadomość. Brzmiała ona: 'Drogi Willardzie! Inteligentni ludzie nie muszą używać takich słów, aby się wyrazić. Pokaż światu, że jesteś tak inteligentny, jak myślimy. Uściski, Gigi'. Dlatego nigdy nie przeklinałem w moich nagraniach" - wspomniał Smith. Chodzi o babcię ze strony ojca. Przepracowała ona całe życie jako pielęgniarka.

Will Smith "jest legendą" 1 / 12 fot. Junko Kimura Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Odcinek show Davida Lettermana nagrano kilka miesięcy temu, jeszcze przed galą rozdania Oscarów. Dlatego wyznania Smitha o tym, że dzięki babci chciał być grzeczny brzmią dziś kuriozalnie. On nie przejdzie przecież do historii jako grzeczny raper, ale jako aktor, a także bohater jednego z największych skandali w historii Oscarów. Za spoliczkowanie Chrisa Rocka gwiazdor został ukarany dziesięcioletnim zakazem wstępu na imprezy organizowane przez Akademię Filmowa, w tym na ceremonie rozdania Oscarów. Szkoda, że przed laty babcia Gigi nie nauczyła go, jak reagować na głupie żarty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks