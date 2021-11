"Nieszczęścia chodzą parami" - powiedział w rozmowie z Oprah Winfrey Will Smith, wracając pamięcią do jednego z trudniejszych momentów w swoim życiu i karierze. "Tuż przed angażem do serialu 'Książę z Bel-Air' straciłeś wszystko. Rząd skonfiskował twój dom i samochód, wylądowałeś w więzieniu. Co było przyczyną tego upadku?" - zastanawiała się Winfrey, odnosząc się do wspomnień zamieszczonych w biograficznej książce Smitha , zatytułowanej "Will", która ukaże się na rynku wydawniczym 9 listopada.

"Wywiązała się bójka. Charlie uderzył kolesia, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że trafiłem do więzienia. Mój majątek zniknął. Leżałem na podłodze w celi więziennej i myślałem sobie: 'to musi być jakiś żart'. Przecież niedawno zdobyłem Grammy (red. za utwór "Parents Just Don’t Understand"). Wpadłem w jakąś spiralę zdarzeń" - wspominał aktor.

Will Smith: Załamanie kariery

Zdarzenie, o którym mówi miało miejsce w 1989 roku, wówczas 20-letni Smith został aresztowany za napaść w Filadelfii. Według doniesień "National Enquirer" Smith miał nakłonić swojego ochroniarza Charlesa Alstona do "zaatakowania" promotora muzycznego Williama Hendricksa. W wyniku odniesionych obrażeń - złamania lewego oczodołu - Hendricks prawie stracił wzrok w jednym oku. Zarzuty wobec aktora zostały oddalone.

Dziś, z perspektywy czasu, aktor przyznaje, że był to moment, w którym sięgnął dna. To jedno z wielu wydarzeń i wspomnień, którymi aktor dzieli się w swojej biografii "Will", napisanej z pomocą Marka Mansona, amerykańskiego publicysty, blogera i autora książek na temat rozwoju osobistego m.in. "The Subtle Art of Not Giving a F*ck". Książka ukaże się na rynku wydawniczym 9 listopada, i według recenzji królowej talk show i specjalistki od wywiadów, jest to pozycja obowiązkowa. I oczywiście jedna z najlepszych biografii, jaką miała w ręku.

Ci, którzy są zainteresowani tym, na jakie wyznania jeszcze zdecydował się aktor i chcą poczuć przedsmak tej lektury, mogą 5 listopada prześledzić wywiad Oprah Winfrey z Willem Smithem, który zostanie wyemitowany w AppleTV+.

