"Witamy Willa Poultera w rodzinie Strażników. To niesamowity aktor i wspaniały facet. Widzimy się za dwa tygodnie" - napisał na swoim koncie na portalu społecznościowym Twitter reżyser filmu "Strażnicy Galaktyki 3" James Gunn . Jego wpis to reakcja na doniesienia portalu "Deadline", który poinformował, że Will Poulter dołączy do cyklu, gdzie zagra postać Adama Warlocka.

Will Poulter w "Strażnikach Galaktyki"

To, że Adam Warlock dołącza do grona bohaterów MCU, nie jest zaskoczeniem. Jego pojawienie się zostało zapowiedziane w jednej ze scen w trakcie napisów końcowych filmu "Strażnicy Galaktyki 2" . Ayesha, grana przez Elizabeth Debicki , mówi w niej stworzeniu bliżej nieokreślonego "Adama", którego celem będzie zniszczenie tytułowych bohaterów.

Postać Adama Warlocka pojawiła się na kartach komiksów na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Został on stworzony jako perfekcyjny człowiek, miał umiejętność latania, niesamowitą siłę, zdolność regeneracji oraz manipulowania energią. To wszystko sprawiło, że był równorzędnym przeciwnikiem dla najsilniejszych superbohaterów całego uniwersum.

Portal "Variety" przypomina jeden z komiksowych wątków, w którym Warlock przeistoczył się w szaloną i niebezpieczną istotę znaną jako Magus. Za jego sprawą Strażnikami Galaktyki zaczął interesować się inny potężny komiksowy złoczyńca, Kang the Conqueror. Kang też niedługo pojawi się w MCU. Zadebiutuje w filmie "Ant Man and the Wasp: Quantumania", a zagra go Jonathan Majors.

Premiera filmu "Strażnicy Galaktyki vol. 3" została zaplanowana na 5 maja 2023 roku. Nieznane są szczegóły fabuły tego filmu, ale mówi się, że powrócą w nim wszyscy aktorzy, których można było zobaczyć (lub usłyszeć) w poprzednich częściach cyklu. To m.in. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper i Vin Diesel.