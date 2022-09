Wiktor Zatwarski zmarł po ciężkiej i długiej chorobie. Informacje o śmierci artysty przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego córka, Ewa Czyżewska. Wiadomość pojawiła się także na fanpage’u, poświęconym działalności aktora i piosenkarza.

"Tatuś, Tata... Dzisiaj po ciężkiej i długiej chorobie odszedł mój Tata Wiktor Zatwarski. Brakuje mi słów, żeby opisać, co czuję... Tatusiu, tak bardzo chciałeś żyć. Wielokrotnie udowadniałeś, że można oszukać przeznaczenie. Nigdy nie znałam tak silnego człowieka. Do końca wierzyłeś, że jeszcze dużo przed Tobą. Twoja wiara dawała Ci siłę do walki z chorobami..." - czytamy w internetowym pożegnaniu Zatwarskiego.

Reklama

"Mam wrażenie, że pojechałeś na dłuższą trasę koncertową i za jakiś czas zapukasz do drzwi... Tak, jak wyjeżdżałeś, jak byłam mała... Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia... Wierzę głęboko w to, że już tam w innym świecie zaśpiewałeś i opowiedziałeś parę swoich dowcipów"- napisała córka aktorka.

Wiktor Zatwarski: Piosenki i aktorstwo

Wiktor Zatwarski ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jego debiut teatralny datuje się na 28.11.1957 r. Zatwarski występował na deskach: Teatru im. Słowackiego w Krakowie (1957-63), Operetki Śląskiej w Gliwicach (1965), Teatru Syrena w Warszawie (1966-69). W późniejszych latach skupiał się głównie na działalności na scenie muzycznej.

Na VII Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki - Opole 69 zaprezentował utwór Stefana Rembowskiego i Edwarda Fiszera "Srebrne wesele" (wyróżnienie). W latach 1969-1977 występował na festiwalach w Zielonej Górze, Sopocie, Kołobrzegu. W 1969 roku, na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, otrzymał nagrodę Brązowego Pierścienia. Wykonał wówczas utwór "Jak na lato".

Wideo FPŻ KOŁOBRZEG 76- ,,Na marszową nutę"

Widzowie mogą kojarzyć go z produkcji filmowych i telewizyjnych, wśród których wyróżnia się: "Sen o Wiktorii" (1982) czy "Samo życie" (2002-2010). Epizodyczne role grał także w serialach, takich jak: "Na Wspólnej", "Plebania", "M jak Miłość", "Kopciuszek", "I kto tu rządzi", "Barwy szczęścia".

Małgorzata Durmaj

Czytaj również:

Barbara Kurdej-Szatan: Krystyna Janda wspiera gwiazdę "M jak miłość"

Mateusz Damięcki miał raka jądra. "Było mi wszystko jedno

Ale pomyłka! To on jest najseksowniejszym mężczyzną świata