Wieści ws. Stone i DiCaprio wstrząsnęły Hollywood. Ujawniono sekret sprzed lat

Leonardo DiCaprio, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, w jednym z wywiadów powrócił do początków swojej kariery i współpracy z Sharon Stone przy filmie "Szybcy i martwi". Okazuje się, że to właśnie Stone, gwiazda "Nagiego instynktu", umożliwiła młodemu DiCaprio udział w tym westernie, opłacając jego gażę z własnej kieszeni.

Reklama

Sharon Stone - mistrzyni kina i mentorka DiCaprio

W swojej autobiografii "Pięknie jest żyć dwa razy" Sharon Stone wspomina, jak zachwyciła ją gra aktorska 21-letniego wówczas DiCaprio na castingu do filmu. Mimo jej entuzjazmu, producenci nie byli przekonani do obsadzenia młodego aktora, uważając go za zbyt mało znanego. Stone, zdeterminowana, by DiCaprio zagrał u jej boku, zaproponowała, że pokryje jego wynagrodzenie z własnych środków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Substancja" [trailer] materiały prasowe

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Russella Crowe'a, który również zawdzięcza swoją rolę w "Szybkich i martwych" wstawiennictwu Sharon Stone. Aktorka dostrzegła potencjał w obu młodych aktorach i postanowiła dać im szansę, mimo sceptycyzmu producentów.

DiCaprio wyraża wdzięczność Stone

W wywiadzie dla "E! News" Leonardo DiCaprio wyraził swoją ogromną wdzięczność Sharon Stone za jej wsparcie na początku jego kariery. "Była ogromną mistrzynią kina, która dała szansę dwóm innym aktorom" - powiedział DiCaprio. "Jestem jej niezmiernie wdzięczny. Dziękowałem jej za to wiele razy".

"Szybcy i martwi" - western z gwiazdorską obsadą

Film "Szybcy i martwi" z 1995 roku, w reżyserii Sama Raimiego, opowiada historię tajemniczej Ellen (Sharon Stone), która przybywa do małego miasteczka na Dzikim Zachodzie, by wziąć udział w turnieju rewolwerowców. W filmie występują również Gene Hackman, Russell Crowe i Leonardo DiCaprio. Dzięki determinacji Sharon Stone, film zyskał nie tylko gwiazdorską obsadę, ale także stał się ważnym krokiem w karierze dwóch młodych aktorów, którzy dziś należą do czołówki Hollywood.

Zobacz też:

Niewiarygodne, czego bał się najbardziej. Zaskakujące fakty o kinowym hicie

Kinowa niespodzianka. Nieoczekiwany najlepszy blockbuster tego lata?

Johnny Depp znów zakochany? Jego wybranka jest od niego sporo młodsza