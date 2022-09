Netflix: Nowości

"Blondynka" - biografia Marylin Monroe w reżyserii Andrew Dominika z Aną de Armas w roli tytułowej.

Opis: "Blondynka" na nowo i odważnie pokazuje życie jednej z największych ikon Hollywood - Marilyn Monroe. Począwszy od jej burzliwej młodości, przez zdobycie sławy, aż po jej romantyczne uwikłania - głosi oficjalny opis dzieła Dominika. Film zaciera granice między faktami a fikcją, by zbadać stale pogłębiający się rozłam pomiędzy publicznym wizerunkiem Monroe i jej życiem prywatnym.

"Ambicje Andrew były oczywiste od samego początku. Zaprezentować wersję Marilyn Monroe widzianą jej oczami. Chciał, by widzowie poczuli na własnej skórze, co znaczyło dla niej bycie nie tylko Marilyn, ale też Normą Jeane. Jest to najbardziej śmiałe, niepokorne i feministyczne przedstawienie jej historii, jakie kiedykolwiek widziałem" - mówiła jakiś czas temu Ana de Armas, odtwórczyni głównej roli.

W pozostałych rolach w filmie "Blondynka" wystąpili Bobby Cannavale, Adrien Brody, Caspar Phillipson, Julianne Nicholson, Xavier Samuel oraz Evan Williams.



Premiera: 28 września (środa)

Zdjęcie Adrien Brody i Ana de Armas w "Blondynce" / materiały prasowe

"Rainbow" - hiszpański dramat muzyczny. W rolach głównych wystąpią: DORA, Carmen Maura,Carmen Machi.

Opis: Niezależna nastolatka wraz z grupką ekscentrycznych towarzyszy wyrusza w dziwaczną podróż w poszukiwaniu matki, próbując przy tym nie wpaść w sidła nikczemnej kobiety.

Premiera: 30 września (piątek)

HBO Max: Nowości

"Clara" (Clara Sola) - dramat w reżyserii Nathalie Álvarez Mesén, który światową premierę miał w lipcu 2021 roku.

Opis: W małej kostarykańskiej wiosce 40-letnia kobieta doświadcza seksualnego i mistycznego przebudzenia. Rozpoczyna podróż, aby uwolnić się od represyjnych konwencji religijnych i społecznych, które dominowały jej życie.

Premiera: 25 września (niedziela)

Zdjęcie "Clara" / YouTube / materiały prasowe

"Wyparta miłość" (Blackout Love) - włoska komedia romantyczna w reżyserii Franceski Marino.

Opis: Valeria przechodzi z jednego związku w drugi, kompletnie nie oglądając się za siebie. Wszystko do czasu, gdy jej były chłopak, który złamał jej serce, znowu pojawia się w jej życiu.

Premiera: 26 września (poniedziałek)

Canal+: Nowości

"Król internetu": Andrew Garfield jako bezkompromisowy krytyk komercji, który dzięki internetowi nagle staje się popularny. Film w reżyserii Gii Copolli.

Opis: To historia trójki outsiderów, którzy nagle zdobywają sławę - Frankie i Jack pracują w obsłudze klubu komediowego w Hollywood. Ich życie gwałtownie się zmienia, gdy poznają dziwną personę, Linka. Zaczynają nagrywać jego pełne pasji antykomercyjne przemowy, które po wrzuceniu do sieci robią furorę. Cała trójka z dnia na dzień staje się sławna.

Premiera: 24 września (sobota)

Zdjęcie Maya Hawke i Andrew Garfield w filmie "Król Internetu" / materiały prasowe

"Ritueel" - belgijski thriller, w którym znaleziona przez policjantkę-nurka odcięta ręka staje się początkiem mrocznego śledztwa.

Opis: Ta historia zaczyna się od znalezienia ręki. Odciętej. W jednym z brukselskich kanałów znajduje ją Kiki, policjantka i zawodowy nurek. Badania wykazują, że rękę ucięto jeszcze za życia ofiary. Szefostwo policji sądzi, że to kwestia mafijnych porachunków, ale Kiki uważa inaczej. Rozpoczyna się śledztwo, które zawiedzie bohaterkę w odmęty sekretów, które wielu uważa za rację stanu.

Premiera: 26 września (poniedziałek)

