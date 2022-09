Brad Pitt to człowiek wielu talentów. Sławę zdobył jako aktor, ale niedawno ujawnił też swój talent rzeźbiarski - 17 września prace gwiazdora zadebiutowały na wystawie w jednym z fińskich muzeów. Pitt z sukcesem spełnia się także jako projektant mody. W 2019 roku wraz z przyjaciółką Sat Hari Khalsą założył ekskluzywną markę odzieżową God's True Cashmere, której nowa kolekcja trafiła właśnie do sieci luksusowych domów towarowych Selfridges.

Teraz gwiazdor "Podziemnego kręgu" i "Pewnego razu... w Hollywood" postanowił zawojować branżę urodową. Wraz z profesorem Pierre-Louisem Teissedre z Uniwersytetu w Bordeaux oraz Nicolasem Lévym, dyrektorem laboratorium Marseille Medical Genetics, Pitt stworzył inspirowaną winem linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy dla kobiet i mężczyzn. Kolekcja zawiera serum, krem nawilżający, krem w płynie i emulsję oczyszczającą. Produkty marki Le Domaine Skincare wykorzystują dobrodziejstwo antyoksydantów kryjących się w winogronach. Sprzedaż ruszy 1 października.

Brad Pitt: Naprzystojniejsi? Newman i Clooney

W promującym swój nowy biznesowy projekt wywiadzie dla "Vogue" aktor, którego aparycją zachwycają się kobiety na całym świecie, został zapytany o jego ideały urody. Pitt bez wahania wskazał dwóch aktorów, którzy zasługują jego zdaniem na miano najprzystojniejszego faceta świata. "Ograniczę się do środowiska aktorskiego, bo to moja branża i miejsce pracy na co dzień. Natychmiast do głowy przychodzi mi Paul Newman . Zestarzał się z niesamowitą godnością i wdziękiem. A do tego był ciepłym, oddanym i szczerym człowiekiem" - wyjaśnił.

Zmarły przed 14 laty Newman przez miliony fanów (zwłaszcza płci żeńskiej) uważany był za jednego z najbardziej atrakcyjnych gwiazdorów Fabryki Snów. Regularnie lądował w rankingach najprzystojniejszych mężczyzn świata, tuż obok Jamesa Deana , Seana Connery'ego , Gregory'ego Pecka czy Marlona Brando .