"The Royal House of Windsor": Serial dokumentalny o rodzinie królewskiej zostanie usunięty 29 września

"The Royal House of Windsor" to serial dokumentalny, który powstał w oparciu o dostępne od niedawna informacje o brytyjskiej rodzinie królewskiej. W sześciu odcinkach pokazano losy rodziny Windsorów na przestrzeni ostatnich stu lat: walki o władzę, starcia polityczne i nie tylko.

"The Royal House of Windsor" zostanie usunięty z Netfliksa 29 września 2022 r.

Zdjęcie Królewska rodzina Windsorów / Hugo Burnand/Pool / Getty Images

"Steve Jobs" zniknie z HBO Max 30 września

Życie Steve'a Jobsa to właściwie gotowy scenariusz filmowy. Walka o przetrwanie, wyścig z czasem, genialny umysł i pomysły, które zrewolucjonizowały rzeczywistość XX i XXI wieku. Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Danny Boyle, laureat Oscara za film "Slumdog. Milioner z ulicy". Scenariuszem zajął się Aaron Sorkin, zdobywca Nagrody Akademii za "The Social Network". Film zabierze nas w miejsca, w których tworzyły się podwaliny dzisiejszej elektroniki i technologii nowej generacji. Zobaczymy walkę z czasem, który Jobs musiał wyprzedzić, abyśmy dziś korzystali z rozwiniętej technologii komputerowej. Twórcy filmu zapowiadają, że poznamy również intymny portret geniusza, ojca rewolucji technologicznej.

W rolach głównych wystąpili Michael Fassbender i Kate Winslet .

" Steve Jobs " zniknie z HBO Max 30 września 2022 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Steve Jobs" [trailer] materiały dystrybutora

"Wonder Woman 1984" zostanie usunięty z HBO Max 30 września

W filmie " Wonder Woman 1984 " losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.

W filmie w roli głównej Gal Gadot . W pozostałych rolach występują: Chris Pine jako Steve Trevor, Kristen Wiig jako Cheetah, Pedro Pascal jako Max Lord oraz Connie Nielsen jako Hippolyta.

"Wonder Woman 1984" zostanie usunięty z HBO Max 30 września 2022 r.

Zdjęcie Gal Gadot w scenie z filmu "Wonder Woman 1984" / materiały prasowe

"Pokuta": Światowy hit Joe Wrighta zostanie usunięty z Amazon Prime Video 30 września

Akcja filmu " Pokuta " rozpoczyna się w Anglii w jednym z najgorętszych dni 1935 roku. Podczas, gdy w powietrzu unosi się cień II wojny światowej, Briony Tallis i jej rodzina żyją bezpiecznie, otoczeni bogactwem w swojej olbrzymiej wiktoriańsko - gotyckiej posiadłości. Kiedy cała rodzina zbiera się podczas weekendu, mieszanka męczącego gorąca i długo skrywanych emocji powoduje, że w domu zaczyna tworzyć się złowieszcza, pełna zagrożenia atmosfera.

Młodziutka Briony, aspirująca pisarka, jest dziewczyną z bardzo żywą wyobraźnią. Na skutek serii katastrofalnych nieporozumień, oskarża Robbiego Turnera, syna gospodyni i kochanka swojej siostry Cecylii o zbrodnię, której nie popełnił. Oskarżenie niszczy miłość Robbiego i Cecylii i dramatycznie zmienia życie wszystkich członków rodziny.

W rolach głównych - James McAvoy , Keira Knightley , Romola Garai i Saoirse Ronan .

Film "Pokuta" zostanie usunięty z Amazon Prime Video 30 września 2022 r.

Wideo youtube

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [wrzesień/październik 2022 r.]

"The Royal House of Windsor" - 29.09

"Psi patrol" - 29.09

"SpongeBob Kanciastoporty" - 29.09

"My Little Pony: Equestria Girls - Opowieści z Canterlot High" - 30.09

"Noddy: detektyw w krainie zabawek" - 30.09

"Odlotowe agentki" - 30.09

"Dochodzenie" - 02.10

"Sanatorium miłości" - 06.10

"O mnie się nie martw" - 13.10

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [wrzesień/październik 2022 r.]

"Kac Vegas w Bangkoku" - 30.09

"Wdech, wydech" - 30.09

"Nagie zwierzęta" - 30.09

"Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" - 30.09

"Świadek" - 30.09

"Ave, Cezar!" - 30.09

"Świt żywych trupów" - 30.09

"Wilk ze Snow Hollow" - 30.09

"Hotel Coppelia" - 30.09

"Jeszcze jest czas" - 30.09

"Deadpool 2" - 30.09

"Zakładnik" - 30.09

"Steve Jobs" - 30.09

"Koszerny pocałunek" - 30.09

"Ostatnia rozmowa" - 30.09

"Habla now: Latynosi mają głos" - 30.09

"Kac Vegas 3" - 30.09

"Kim jest kobieta?" - 30.09

"Wysoki sądzie" - 30.09

"Kac Vegas" - 30.09

"Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!" - 30.09

"Gundala" - 30.09

"Ten jedyny" - 30.09

"Zamiana" - 30.09

"Zwierzęta nocy" - 30.09

"Wonder Woman 1984" - 30.09

"Deadpool" - 30.09

"Logan: Wolverine" - 30.09

"Dobranoc" - 30.09

"150 magicznych wróbelków" - 30.09

"Raport mniejszości" - 30.09

"Czarny niedźwiedź" - 30.09

"Okrucieństwo nie do przyjęcia" - 30.09

"Jack Reacher: Jednym strzałem" - 30.09

"Interstellar" - 30.09

"Władca Paryża" - 30.09

"Na bruk" - 30.09

"Siempre, Luis" - 06.10

"Dzika karta: Upadek radiowego pyskacza" - 07.10

"Idealna broń" - 16.10

"Bracia we krwi" - 21.10

"537 głosów" - 21.10

Jakie filmy znikają z Amazon Prime Video? [wrzesień/październik 2022 r.]

"Sekretne życie zwierzaków domowych 2" - 29.09

"Dora poznaje świat" - 29.09

"Pokémon, Seria: Diament i Perła" - 29.09

"Psi patrol" - 29.09

"SpongeBob Kanciastoporty" - 29.09

"Love shots" - 30.09

"Bezlitosne miasto" - 30.09

"Pokuta" - 30.09

