"Od ochrony bioróżnorodności na swoim terenie po wykorzystywanie energii elektrycznej podchodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł - firma Telmont jest zdeterminowana, aby radykalnie zmniejszyć swój ślad ekologiczny. Jestem dumny, że mogę dołączyć do tej spółki jako inwestor" - napisał znany ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska DiCaprio w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

Nie ujawniono, jak duży pakiet udziałów aktor kupił. Wiadomo natomiast, że od 2020 r. głównym akcjonariuszem Telmonta jest francuski koncern alkoholowy Remy Cointreau, do którego należą takie marki jak m.in. Metaxa, koniak Remy Martin oraz likier Cointreau.

Leonardo DiCaprio: Nie on jeden

Dom szampański Telmont został założony w 1912 r. w Damery w północno-wschodniej Francji, w regionie Szampanii, słynącej z produkcji win musujących. Założył go lokalny hodowca winorośli Henri Lhôpital. W winiarni pracuje już czwarte pokolenie Lhôpitalów. Telmont zalicza się do grona dwudziestu największych domów szampańskich we Francji. Obecnie głównym priorytetem tej firmy jest oparcie winiarni w stu procentach na rolnictwie ekologicznym do 2025 r.

DiCaprio poszedł śladami Jaya-Z, który jest współwłaścicielem marki szampana Armand de Brignac. Rok temu połowę udziałów w tej firmie raper sprzedał koncernowi LVMH. Z kolei Brad Pitt jest współwłaścicielem winnicy Chateau Miraval, która specjalizuje się w różowym winie. Kupił ją wspólnie z Angeliną Jolie w 2008 r., kiedy byli jeszcze parą. Ta niedawno sprzedała swoje udziały rosyjskiemu oligarsze, Jurijowi Szeflerowi. Zrobiła to bez wiedzy Pitta, dlatego ten postanowił wytoczyć jej za to proces.

Leonardo DiCaprio: Ostatni z wielkich 1 / 17 Za kilkanaście lat jego nazwisko będziemy wymieniac jednym tchem z wielkimi Hollywood: Alem Pacino, Robertem De Niro oraz Dustinem Hoffmanem. Obchodzący dziś 40. urodziny Leonardo DiCaprio udowodnił już jednak nie raz, że potrafi zagrać w dosłownie wszystko. Aby dogonić słynnych poprzedników, brakuje mu chyba tylko Oscara (ma na koncie aż 4 nominacje). Po raz pierwszy na kinowym ekranie oglądaliśmy go jednak w w 1991 roku w komediowym horrorze sci-fi "Critters 3". Źródło: materiały prasowe udostępnij

