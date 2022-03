Węże 2022 przyznane zostaną w jedenastu kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, żenujące sceny w polskim kinie, złe plakaty oraz teledyski.

O wyborze nominowanych rokrocznie decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

"Uparcie od dekady kibicujemy polskiej kinematografii, uważając, że Węże są dla niej swoistym wentylem bezpieczeństwa chroniącym przed popadnięciem w niebezpieczne samouwielbienie. Mamy nadzieję, że twórcy, podobnie jak my, traktują nasze nagrody pół żartem, pół serio" - zapewnia PAW.



Trzon tegorocznych nominacji stanowią filmy wielokrotnych laureatów Węży z lat ubiegłych - "Pitbull" Patryka Vegi (7 nominacji) i "Ściema po polsku" Mariusza Pujszo (7 nominacji). Po piętach depczą im natomiast "Druga połowa" Łukasza Wiśniewskiego oraz "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie" Tadeusza Syki, które uzyskały po 6 nominacji.



W gronie nominowanych twórców nie zabrakło znanych twarzy - od Andrzeja Grabowskiego , Małgorzaty Kożuchowskiej i Borysa Szyca , którzy otrzymali po trzy nominacje, po Bartłomieja Topę , Przemysława Bluszcza i Julię Wieniawę .



Po kilku latach przerwy do grona nominowanych powrócił także Tomasz Karolak , który w tym roku będzie... gospodarzem gali Węży. Ogłoszenie zwycięzców Węży 2022 nastąpi 13 kwietnia w warszawskim teatrze IMKA.

Węże 2022: Lista nominowanych

Wielki Wąż za najgorszy film:

"Druga połowa", reż. Łukasz Wiśniewski, producent Grzegorz Olkowski - za komedię o piłce nożnej, której za brak humoru, jak i piłki nożnej, należy się czerwona kartka

"Fisheye", reż. Michał Szcześniak, producent Ewa Szwarc - za pozbawiony napięcia i sensu voyeurystyczny thriller, na którym idzie usnąć z nudów

"Lokal zamknięty", reż. Krzysztof Jankowski, producenci Luiza Zygmunt Sosnowska, Krzysztof Jankowski, Konrad Sosnowski - za idiotyczne odcinanie kuponów od pandemii.

"Pitbull", reż. Patryk Vega, producent Patryk Vega - za skrzyżowanie uwspółcześnionej ekranizacji biblijnej Księgi Wyjścia z reklamą cinkciarz.pl

"Ściema po polsku", reż. Mariusz Pujszo, producenci Mariusz Pujszo, Consuella Pujszo - za kwintesencję taniego złego kina

Najgorsza reżyseria:

Krzysztof Jankowski - "Lokal zamknięty"

Mariusz Pujszo - "Ściema po polsku"

Tadeusz Syka - "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie"

Patryk Vega - "Pitbull"

Łukasz Wiśniewski - "Druga połowa"

Najgorszy scenariusz:

Szymon Bogacz Michał Szcześniak Piotr Tołoczko - "Fisheye"

Adam Cioczek, Tomasz Mandes, Robert Ziębiński - "The End"

Marcin Mastalerek, Sebastian Staszewski, Jarosław Stróżyk - "Druga połowa"

Mariusz Pujszo - "Ściema po polsku"

Patryk Vega - "Pitbull"

Najgorsza rola żeńska:

Adrianna Chlebicka - "Miłość do kwadratu"

Małgorzata Kożuchowska - "To musi być miłość"

Małgorzata Kożuchowska - "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie"

Julia Wieniawa - "Small World"

Borys Szyc - "Magnezja"

Najgorsza rola męska:

Przemysław Bluszcz - "Pitbull"

Tomasz Karolak - "The End"

Bartłomiej Kotschedoff- "Bo we mnie jest seks"

Józef Pawłowski - "Bartkowiak"

Mariusz Pujszo - "Ściema po polsku"

Ksawery Szlenkier - "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie"

Występ poniżej talentu:

Mirosław Baka - "Miłość do kwadratu"

Przemysław Bluszcz - "Pitbull"

Andrzej Grabowski - "Druga połowa"

Andrzej Grabowski - "Pitbull"

Bartłomiej Topa - "Bartkowiak"

Najgorszy duet:

Piotr Adamczuk i Mariusz Pujszo - "Ściema po polsku"

Bartosz Bielenia i Borys Szyc - "Magnezja"

Andrzej Grabowski i audiobook - "Pitbull"

Bartłomiej Kotschedoff i futro - "Bo we mnie jest seks"

Małgorzata Kożuchowska i Ksawery Szlenkier - "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie"

Żenująca scena:

Finałowy mecz bez jednego ujęcia na mecz - "Druga połowa"

Gwałt knura (Jacek Beler) - "Wesele"

Komendant policji, który bzyka owcę rozjechany przez automobil prowadzony przez Borysa Szyca, który jest kobietą (Mariusz Drężek, Borys Szyc) - "Magnezja"

Scena seksu (Bartosz Bielenia, Borys Szyc) - "Magnezja"

Układ taneczny w STATIFie - "Bo we mnie jest seks"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

"Cwaniaki z Hollywood" - "The Comeback Trail", dystrybucja: Monolith Films

"Miłość na przekór wszystkim" - "Running for Grace", dystrybucja: Bomba Film

"Piękna i rzeźnik" - "Freaky", dystrybucja: UIP

"Piotruś Pan i Alicja z Krainy Czarów" - "Come Away", dystrybucja: Kino Świat

"Wszystko zostaje w rodzinie" - "Lacci", dystrybucja: Aurora Films

Najgorszy teledysk:

"Ściema po polsku"

"To musi być miłość"

"Żużel"

"Dziewczyny z Dubaju"

"Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie"

Najgorszy plakat:

"Druga połowa", producent Grzegorz Olkowski, dystrybucja: Kino Świat

"Ściema po polsku", producenci: Mariusz Pujszo, Consuella Pujszo, dystrybucja: Brauron

Śniegu już nigdy nie będzie", producenci: Agnieszka Wasiak, Mariusz Włodarski, Viola Fugen, Michael Weber, Małgorzata Szumowska, Michał Englert, dystrybucja: Kino Świat

"Wesele", producenci: Wojciech Gostomczyk, Janusz Bogaczyk, Janusz Hetman, dystrybucja: Kino Świat

"Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie", producenci Tadeusz Syka, Maciej Syka, dystrybucja: Kino Świat

Węże 2022 - multinominacje:

"Pitbull" - 7

"Ściema po polsku" - 7

"Druga połowa" - 6

"Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie" - 6

"Magnezja" - 4

"Bo we mnie jest seks" - 3

"Wesele" - 2



Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców czy animatorów kultury. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów) oraz Misie (nagrody dla najlepszych dzieł polskiej kultury popularnej). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.

