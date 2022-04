Na scenie pojawili się m.in. Kamil Śmiałkowski (krytyk filmowy, współtwórca Węży) i Tomasz Karolak (szef teatru i jeden z nominowanych). Aktor wykazał się sporym dystansem do własnej kariery, z której kilka razy szydzono w trakcie "ceremonii".

Węże 2022: Żenujące występy

Na scenie występowali także polscy stand-uperzy. Niestety nie popisali się lotnym humorem. Niski poziom żartów zauważyli nawet prowadzący. W pewnym momencie Karolak zapytał wprost, czy oni zarabiają na tym stand-upie.

Nie zabrakło oczywiście także nawiązań do oscarowego skandalu, czyli zachowania Willa Smitha, który w trakcie gali spoliczkował Chrisa Rocka. Wydarzenie to zostało "skomentowane" trzykrotnie, a jeden z występujących poprosił nawet swojego kolegę po fachu, żeby go... uderzył.

Barometr żenady został jednak rozbity przez Mateusza Szelesta. Stand-uper stwierdził, że chciałby pogratulować Jackowi Belerowi, który był nominowany do Węży za scenę seksu z knurem w filmie "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego.

"Chciałbym złożyć wielkie gratulacje na ręce Jacka Belera. Szczególnie za odwagę. Ja bym się na przykład nie odważył zagrać w scenie erotycznej z Dorotą Wellman" - powiedział komik. Gdyby tego było mało, gdy na sali zapadła cisza, postanowił doprecyzować swój żart. "Chodzi mi o ten gwałt świni, tak" - stwierdził komik.

Węże 2022: Lista laureatów

Węże, czyli odpowiedniki Złotych Malin, są przyznawane przez Popkulturową Akademię Wszystkiego, w skład której wchodzą krytycy filmowi i dziennikarze czynnie zajmujący się kulturą i sztuką. Celem wyróżnień - traktowanych pół żartem, pół serio - jest "zwrócenie uwagi na kondycję polskiego filmu".

Na gali "wyróżnienia" otrzymali:

Występ poniżej talentu: Andrzej Grabowski "Pitbull"

Najgorszy scenariusz: Mariusz Pujszo "Ściema po polsku"

Najgorszy plakat: "Wyszyński: Zemsta czy przebaczenie"

Najgorszy duet na ekranie: Piotr Adamczuk i Mariusz Pujszo "Ściema po polsku"

Żenująca scena: Scena seksu - Bartosz Bielenia , Borys Szyc - "Magnezja"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego: "Piotruś Pan i Alicja z Krainy Czarów" - "Come Away"

Najgorszy teledysk: "Wyszyński: Zemsta czy przebaczenie"

Najgorsza rola męska: Mariusz Pujszo "Ściema po polsku"

Najgorsza rola żeńska: Małgorzata Kożuchowska "Wyszyński: Zemsta czy przebaczenie"

Najgorsza reżyseria: Mariusz Pujszo "Ściema po polsku"

Wielki Wąż: "Ściema po polsku"

Wśród zdobywców antynagród w poprzednich latach znaleźli się m.in. "365 dni" (2021), "Futro z misia" (2020), "Studniówk@" (2019), "Botoks" (2018) i "Smoleńsk" (2017).

