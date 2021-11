"Wesele" 2021: Wojciech Smarzowski nagrodzony na festiwalu w Tallinnie

Werdykt jury, które obradowało pod przewodnictwem producenta filmowego Mike'a Downeya , opublikowano na stronie internetowej festiwalu.



Na liście laureatów znalazł się Wojciech Smarzowski , doceniony za najlepszą reżyserię za "Wesele" , czyli - jak podano w uzasadnieniu - "bogaty, prowokacyjny i brutalnie wyrazisty portret polskiego społeczeństwa i historii". Smarzowski otrzymał również nagrodę za scenariusz "Wesela". Przyznano ją za "bezkompromisową narrację i mocną ewokację, estetycznie kompletne, zunifikowane dzieło sztuki".

"Wesele" 2021: O czym opowiada film?

Bohaterów "Wesela" poznajemy w dniu tytułowej uroczystości. Będąca w zaawansowanej ciąży Kaśka ( Michalina Łabacz ) za kilka godzin ma powiedzieć swojemu wybrankowi sakramentalne "tak". Po ślubie pragnie jak najszybciej wyjechać do Irlandii, urodzić dziecko i otworzyć wegańską knajpkę. Tradycyjny polski ślub i wesele to spełnienie jej marzeń. Napawa się każdą chwilą i wydaje się, że tego dnia nic nie jest w stanie zmącić jej dobrego nastroju. Sytuacja zmienia się, gdy podczas weselnej potańcówki jej ojciec Rysiek ( Robert Więckiewicz ), biznesmen branży mięsnej informuje wszystkich gości, że właśnie zatrudnił swojego zięcia na stanowisku dyrektora marketingu i kupił mu luksusowy kabriolet.

Wystawne przyjęcie i drogi prezent to tylko iluzja bogactwa. Tak naprawdę Rysiek ma poważne problemy finansowe i bardziej niż na ślubie córki koncentruje się na ratowaniu firmy, prowadząc szemrane interesy. Uroczystość obserwuje cierpiący na alzheimera dziadek panny młodej Antoni Wilk (ostatnia rola zmarłego w 2020 r. Ryszarda Ronczewskiego ). Mężczyzna nie pamięta, gdzie jest obecnie, ale wyraźnie widzi przeszłość. Wspomina dramatyczne wydarzenia z czasów wojny, kiedy zakochał się w młodej Żydówce ( Agata Turkot ) i był świadkiem pogromu Żydów.

W filmie, którego premiera odbyła się w październiku, wystąpili również m.in. Andrzej Chyra , Maria Sobocińska i Tomasz Schuchardt . Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr., a za muzykę - Mikołaj Trzaska. Dystrybutorem obrazu jest Kino Świat.

25. Tallinn Black Nights Film Festival to jeden z największych festiwali filmowych w Europie Północnej, który każdego roku gości ponad 1 tys. delegatów branżowych oraz 160 dziennikarzy. Podczas wydarzenia prezentowanych jest blisko 250 filmów fabularnych oraz ponad 300 krótkich metraży i animacji. Co roku imprezę odwiedza ok. 80 tys. osób.

Tegoroczna 25. odsłona festiwalu odbyła się w dniach 12-28 listopada.



