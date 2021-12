Weronika Rosati zwraca uwagę polskim dziennikarzom

Weronika Rosati ma żal do polskich dziennikarzy, że zapowiadając telewizyjną emisję filmu "Ostatnia misja USS Indianapolis" zupełnie pominęli fakt, że zagrała w tej produkcji u boku Nicola Cage’a. Wezwała ich do tego, by "rzetelniej podchodzili do swoich prac domowych".

Weronika Rosati /Beata Zawrzel/REPORTER /East News