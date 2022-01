Zbliżają się Walentynki, co oznacza, że z tej okazji w repertuarze kin pojawi się więcej filmów o tematyce miłosnej. Jednym z nich jest "Miłość jest blisko" w reżyserii Radka Dunaszewskiego, w którym główne role zagrali: Weronika Książkiewicz , Wojciech Solarz , Olga Bołądź i Grzegorz Małecki .

"Miłość jest blisko": Fabuła, obsada, zwiastun, premiera

Komedia "Miłość jest blisko" opowiada o Natalii ( Weronika Książkiewicz ) i Adamie ( Wojciech Solarz ), którzy znają się od dziecka, a nawet mieszkają w jednym domu, ale choć prawdziwie się kochają, nie umieją się do tego przyznać. Dopiero po serii niepowodzeń miłosnych Natalia i Adam wyznają sobie uczucie.

"W życiu tak bywa, że dopiero jak coś tracimy, widzimy, ile to dla nas znaczyło oraz jak ważne dla nas było. Przesłaniem filmu jest, aby doceniać to, co mamy" - mówi o filmie Weronika Książkiewicz.



"Udało mi się dobrać filmową ekipę według klucza przyjaźni i sympatii - przed i za kamerą byliśmy jako motywująca i wspierająca się rodzina. Wzorem była dla mnie obsada takich filmów, jak "Notting Hill" czy "Bezsenność w Seattle". Role zagrane z wdziękiem i wielkim wyczuciem przez Hugh Granta, Julię Roberts, Toma Hanksa i Meg Ryan pozostają dla mnie wzorem godnym naśladowania" - mówi reżyser Radek Dunaszewski.

Weronika Książkiewicz i Walentynki

Aktorka, choć na swoim koncie ma wiele ról w komediach romantycznych, m.in. "Mayday" , "Planeta singli" , "Szczęścia chodzą parami" czy "Podejrzani zakochani" , to sama nie obchodzi Walentynek w szczególny sposób.



"Uważam, że każdy dzień jest dobry do tego, żeby okazywać sobie wdzięczność, uczucie i miłość, nie tylko raz w roku" - wyznaje.

Aktorka bardzo chroni swoje życie prywatne, a na portalach społecznościowych udostępnia jedynie wpisy związane z jej aktywnościami zawodowymi. Wiadomo jednak, że Książkiewicz była niegdyś związana z Krzysztofem Latkiem, z którym ma 12-letniego syna Borysa Aleksandra.



Już w marcu aktorkę zobaczymy w kolejnej komedii romantycznej. Film "Szczęścia chodzą parami" trafi na ekrany polskich kin 11 marca.



