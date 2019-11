Weekend w kinie: Złoto i miliony

Dziewięć filmów wchodzi na ekrany naszych kin w ostatni piątek listopada. Najgłośniejsze tytuły to rodzime produkcje: kontrowersyjny thriller "Solid Gold" Jacka Bromskiego i komedia romantyczna "Jak poślubić milionera", a także chwalone przez światową krytykę: horror "Lighthouse", dramat "Historia małżeńska" oraz kryminał "Na noże".

Marta Nieradkiewicz w filmie "Solid Gold" (L) oraz Małgorzata Socha w komedii "Jak poślubić milionera" (P) /materiały dystrybutora

Chyba o żadnym polskim filmie nie mówiło się w tym roku tak dużo, jak o thrillerze Jacka Bromskiego "Solid Gold". Obraz od początku był przedmiotem producenckich przepychanek z politycznym podtekstem. W zamierzeniu pierwotnego dystrybutora - Telewizji Polskiej, film miał być wymierzony w polityków opozycji i działać na ich niekorzyść - tytuł nie jest przypadkowy, nawiązuje do głośnej afery Amber Gold. Po raz pierwszy "Solid Gold" miał zostać zaprezentowany na FPFF w Gdyni, jednak kilka dni przed pokazem producent Akson Studio - na wniosek TVP - wycofał film z imprezy, co reżyser przyjął "z ogromnym zaskoczeniem". Całe zamieszanie zaowocowało zerwaniem przez TVP umowy koprodukcyjnej i... powrotem "Solid Gold" do konkursu głównego FPFF dzień przez zakończeniem imprezy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Solid Gold" [trailer 2] materiały dystrybutora

Główną bohaterką "Solid Gold" jest Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) - młoda i ambitna policjantka. W czasie jednej z akcji zostaje porwana i zgwałcona przez gangsterów. Uciekając, zabija swoich oprawców, ale w służbowym raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef - Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) - nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.