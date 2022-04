Bohaterem filmu "Wiking" , którego akcja umiejscowiona jest w X wieku na Islandii, jest nordycki książę Amleth ( Alexander Skarsgard ), którego ojciec zostaje zamordowany. Amleth wyrusza więc w niebezpieczną misję, której celem jest zemsta na osobach, które są winne jego śmierci. Obok Skarsgarda, w filmie Roberta Eggersa ("Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", "Lighthouse" ) wystąpili także: Anya Taylor-Joy , Nicole Kidman , Ethan Hawke , Willem Dafoe , Claes Bang oraz Björk .

"Alexander Skarsgard wygląda w tym filmie jak bestia. Jest tu scena, w której pokonuje przeciwnika, pochyla się nad nim i zębami wygryza mu gardło. Krzyczy potem prosto w niebo, zrywa ubranie, a ty myślisz, że to wcale nie jest żaden kulturysta, tylko prawdziwy, poważny aktor" - zachwycał się efektami pracy Eggersa występujący w filmie "Wiking" Ralph Ineson . - "Skarsgard jest tu niczym potwór. Jego oddanie dla tej roli było niewiarygodne. Szczerze mówiąc, myślę, że ten film będzie arcydziełem".



W filmie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" Nicolas Cage wciela się w... Nicolasa Cage'a, gwiazdę kina, której wielkim fanem jest pewien meksykański miliarder Javi ( Pedro Pascal ). Niespełniony twórczo i stojący na krawędzi bankructwa Nick przyjmuje ofertę miliona dolarów za udział w urodzinach miliardera, który w rzeczywistości jest baronem narkotykowym. Cage ma odgrywać przed nim ukochane scenki ze swoich największych ról. Wydaje się, że czeka ich szampańska zabawa. Nieoczekiwanie sprawy przybierają szalony obrót, gdy Cage zostaje zwerbowany przez agentkę CIA ( Tiffany Haddish ), która od lat poluje na Javiego. Sytuacja wymyka się spod kontroli, ale aktor nie ma wyboru i musi dalej grać w tę grę, jeśli chce uwolnić z rąk Javiego swoją żonę i córkę.



"Memoria" to nagrodzony w Cannes, najnowszy film mistrza azjatyckiego kina Apichatponga Weerasethakula . Huk. Metaliczny, głośny, przeszywający - jakby wydobywał się z wnętrza planety. Taki dźwięk prześladuje Jessicę (fenomenalna Tilda Swinton ) - atakuje ją podczas bezsennych nocy, zaskakuje w najmniej spodziewanych momentach jej podróży po Kolumbii. Ten dźwięk ją przeraża, ale również fascynuje. Czy postradała zmysły? Memoria to transcendentalna, hipnotyzująca podróż - opowieść o pamięci indywidualnej i zbiorowej, o tajemnym, niewidzialnym pomoście między teraźniejszością i przeszłością, o współczesnym świecie, który wydaje się wyhodowany, sztuczny i który łatwo można zainfekować. To film-sen, film-odyseja, unikalne doświadczenie zmysłowe, dźwiękowe i duchowe. To film, który pozostaje w widzu na zawsze.



Tytułowy bohater filmu przygodowego "Sonic 2: Szybki jak błyskawica" to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. W pierwszej części przygód jeża oglądaliśmy jak wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Tomem ( James Marsden ) powstrzymali geniusza zła - doktora Robotnika ( Jim Carrey ) przed próbą przejęcia władzy nad światem. Teraz, po osiedleniu się w Green Hills, Sonic jest gotów na więcej swobody, a Tom i Maddie (Tika Sumpter) zgadzają się pozostawić go w domu, podczas gdy oni wybierają się na wakacje. Jednak zanim wyjadą, Doktor Robotnik powraca, tym razem ze swoim nowym pomocnikiem, Knucklesem, poszukując szmaragdu, który ma moc, aby zarówno budować jak i niszczyć cywilizacje. Sonic łączy siły ze swoim nowym przyjacielem, Tailsem, i wspólnie wyruszają w podróż, aby znaleźć szmaragd, zanim wpadnie w niepowołane ręce.

Ekscentryczny rysownik jest bohaterem biograficznej produkcji "Szalony świat Louisa Waina" . Louis Wain ( Benedict Cumberbatch ) z trudem wiąże koniec z końcem, żyjąc pod jednym dachem z matką i pięcioma siostrami. Sytuację rodzinną ratuje dopiero zatrudnienie guwernantki Emily ( Claire Foy ). Piękna kobieta z miejsca kradnie serce artysty, stając się jego muzą, kochanką i w końcu żoną. Niestety widmo obyczajowego skandalu zmusza świeżo upieczonych małżonków do opuszczenia stolicy. Z dala od wielkiego miasta spada na nich kolejny cios - choroba Emily. Szukając ukojenia, Louis zanurza się w sztuce, tworząc dla ukochanej serię niezwykłych obrazów, których bohaterami są koty. Kiedy część jego prac zostaje opublikowana w prasie, w Anglii wybucha prawdziwe kocie szaleństwo, a Wain - z dnia na dzień - trafia na usta całego kraju. Czy wobec sławy i popularności, na które nie był gotowy, zdoła poradzić sobie z presją, ciemną stroną geniuszu i tym, co przyniesie mu los?



Debiut Dénesa Nagya , "W świetle dnia" , za który reżyser otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie, oparty jest na głośnej powieści autorstwa Pála Závady. Z obejmującej dwadzieścia lat sagi węgierski reżyser koncentruje się zaledwie na trzech dniach. To jednak wystarczy, by w sugestywny sposób pokazać okrucieństwo wojny i dramaty ludzi, którzy są w niej tylko małymi trybami. Rok 1943, piekło II wojny światowej. Po klęsce nad Donem sto tysięcy węgierskich żołnierzy, jako sojuszników hitlerowskich Niemiec, zostaje wysłanych na rozległe tereny sowieckiego imperium, by zaprowadzić ład na okupowanych terenach i stłumić opór ze strony partyzantów zgodnie z bezlitosną taktyką "zwalczania bandytyzmu" (Bandenbekämpfung). Wśród nich jest kapral Istvan Semetka (w tej roli naturszczyk Ferenc Szabó ), którego oddział przemierza surowe, nieprzyjazne tereny, by dotrzeć do małej wioski i tam rozbić obóz. Względny spokój zburzony zostaje na skutek zasadzki, w jaką wpadają żołnierze. W jej wyniku śmierć ponosi dowódca kompanii. To wydarzenie odciśnie piętno na bohaterze i zrzuci na niego ciężar odpowiedzialności za towarzyszy broni, ale będzie miało też poważne reperkusje dla mieszkańców wsi. Zwłaszcza gdy na miejsce dotrą posiłki, mające wesprzeć zaatakowany oddział.



Melati - główna bohaterka dokumentalnego filmu "Bigger Than Us" - od sześciu lat walczy z zanieczyszczeniem plastikiem, z którym zmaga się jej rodzima Indonezja. Podobnie jak ona, całe młode pokolenie mobilizuje się, żeby naprawić świat. Nastolatkowie i młodzi ludzie na całym świecie walczą o prawa człowieka, klimat, wolność słowa, sprawiedliwość społeczną, dostęp do edukacji lub żywności. O godność. Sami przeciw wszystkim, czasem ryzykując własnym życiem i bezpieczeństwem, chronią, oskarżają i dbają o innych. O ziemię. To oni dokonują zmian. Melati podróżuje po całym świecie, żeby ich spotkać. Chce zrozumieć, jak się nie poddawać i dalej robić swoje. Od faveli w Rio po odległe wioski Malawi, od tratw przybijających do wybrzeży wyspy Lesbos, po ceremonie organizowane przez rdzennych Amerykanów w górach Colorado - Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad i Winnie pokazują nam świat, gdzie rządzą odwaga i radość, gdzie ludzie poświęcają się wyższym celom. W czasach, kiedy wydaje się, że wszystko się rozpada, ci młodzi ludzie pokazują nam, jak żyć.



Punktem wyjścia dla animacji "Gdzie jest Anne Frank" Ariego Folmana jest "Dziennik" tytułowej bohaterki, jedno z najważniejszych świadectw Holokaustu. Anne, ukrywająca się w Amsterdamie trzynastoletnia żydowska dziewczynka, kierowała swoje notatki do niewidzialnej przyjaciółki, Kitty. W filmie Folmana Kitty opuszcza karty książki, by w Amsterdamie z niedalekiej przyszłości odnaleźć Anne. I odkrywa, że choć co drugi szpital, most czy szkoła nosi tu imię autorki wojennych pamiętników, to miasto wciąż pełne jest uprzedzeń i ludzi, którzy muszą się ukrywać. W swojej niezwykłej podróży przez miejskie zaułki i historię rodziny Franków Kitty spotyka Petera, chłopca pomagającego uchodźcom. Łączy ich wspólna misja - wskrzeszenia ducha Anne Frank i przebudzenia sumień.

Norweskie "Morze Północne w ogniu" to najnowsza produkcja specjalistów od kina katastroficznego - twórców przebojów kinowych "Fala" i "The Quake. Trzęsienie ziemi" . Zawrotne tempo,efekty specjalne rodem z Hollywood, znakomity scenariusz, świetne zdjęcia wbijają po prostu w fotel. W wyniku wieloletniej eksploatacji złóż ropy naftowej dno Morza Północnego pęka i zapada się, ropa i gaz przedostają się do wody, platformy wiertnicze przewracają się jedna po drugiej, jak klocki domina, rusza zmasowana akcja ratownicza. Największa katastrofa w historii wisi na włosku.



Ostatnią z piątkowych premier jest niemiecka produkcja familijna "Ratunku, zmniejszyłem przyjaciół" . To trzecia już odsłona uwielbianej przez miliony widzów komedii dla całej rodziny! Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki - kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.