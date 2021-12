W filmie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" Cage wciela się w... Nicolasa Cage’a, gwiazdę kina, której wielkim fanem jest pewien meksykański miliarder Javi (Pedro Pascal). Niespełniony twórczo i stojący na krawędzi bankructwa Nick przyjmuje ofertę 1 miliona dolarów za udział w urodzinach miliardera, który w rzeczywistości jest baronem narkotykowym. Cage ma odgrywać przed nim ukochane scenki ze swoich największych ról. Wydaje się, że czeka ich szampańska zabawa.



Reklama

Nieoczekiwanie sprawy przybierają szalony obrót, gdy Cage zostaje zwerbowany przez agentkę CIA (Tiffany Haddish), która od lat poluje na Javiego. Sytuacja wymyka się spod kontroli, ale aktor nie ma wyboru i musi dalej grać w tę grę, jeśli chce uwolnić z rąk Javiego swoją żonę i córkę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" [trailer] materiały prasowe

Nicolas Cage gra Nicolasa Cage'a

Wiadomo, że Cage odegra w tym filmie sceny ze swoich najgłośniejszych filmów i że zagra dwie wersje samego siebie: starszą i młodszą.



Gwiazdor nie jest zadowolony z tego, jak sam siebie sportretował w filmie. "Powiedzieli mi, że to dobry film. Obejrzał go mój menadżer, Mike Nilon i był bardzo zadowolony. Powiedziano mi, że widzowie pokochają ten film. Jednak dla mnie to zbyt pojechane, by wybrać się do kina, żeby zobaczyć, jak gram mocno neurotyczną i napędzaną strachem wersję samego siebie. Nie zamierzam nigdy oglądać tego filmu" - zapowiedział Cage w rozmowie z portalem "Collider".

Zdjęcie Plakat filmu "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" / materiały prasowe

Aktor zdradził też, że filmowy Cage jest dużo bardziej neurotyczny od niego samego. "To reżyser Tom Gormican, popchnął mnie w tym kierunku. Mówiłem mu, że taki nie jestem. Miewam ciche, pełne medytacji i przemyśleń chwile, ale nie jestem aż tak neurotycznym, zawziętym i zaniepokojonym kolesiem. Odpowiedział mi, że cóż, neurotyczny Nicolas Cage jest najlepszym Nicolasem Cage'em. Stwierdziłem, że tego nie widzę, ale że zrobię tak, jak on chce" - wyznał aktor.



Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Zobacz również:

Nie żyje Tadeusz Ross. Odtwórca roli Zulu-Guli miał 83 lata

Piotr Kraśko jeździł bez prawa jazdy. Teraz przeprasza!

Była ikoną rewolucji seksualnej. Jej córka to znana aktorka