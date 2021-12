W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość superbohatera była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

Wiadomo już, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się Alfred Molina znany jako Doktor Octopus z filmu "Spider-Man 2" (2004). Widzowie zobaczą również Willema Dafoe jako Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002) oraz Jamiego Foxxa jako Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014). Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007). Tylu przeciwników Spider-Man jeszcze nigdy nie miał!

Wideo "Spider-Man. Bez drogi do domu": Zielony Goblin, Electro i Doktor Octopus powracają

Wielu fanów liczyło również na to, że twórcy ujawnią przed premierą, czy powrócą postacie, które wszyscy spodziewają się zobaczyć na ekranie, choć nikt nie potwierdził jeszcze ich występu w filmie. Mowa oczywiście o poprzednich Spider-Manach, w których wcielali się Andrew Garfield i Tobey Maguire . Ta jedna z najlepiej skrywanych filmowych tajemnic w ostatnim czasie, wciąż nie doczekała się odpowiedzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

W piątek w wybranych kinach będzie można również zobaczyć muzyczny dokument "Summer of Soul" . Latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. Jego filmowy zapis nie był nigdy wcześniej publikowany i został niemal całkowicie zapomniany - aż do dziś. W "Summer of Soul" debiutujący w roli filmowca Ahmir "Questlove" Thompson (współzałożyciel hip-hopowej grupy The Roots), przypomina o tym niezwykłym wydarzeniu, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody. Przez ponad pół wieku zapis tego wyjątkowego święta muzyki leżał w piwnicy pewnego producenta telewizyjnego i dopiero niedawno ujrzał światło dzienne, m.in. za sprawą niestrudzonego Questlove'a. "Summer of Soul "to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentu przybliżającego tamten festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach. W filmie znalazły się niepublikowane dotychczas występy takich artystów jak: Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King czy The 5th Dimension.



Wideo "Summer of Soul": Official Teaser

Kolejną z premier jest węgierski dramat "Im dalej w las, tym więcej drzew" . Siedem historii, wielu bohaterów. Sporo ich dzieli - wiek, doświadczenie, motywacje, życiowe priorytety. Łączy poczucie niespełnienia, skrywana frustracja, wyczuwalny podskórny niepokój. Każdy z nich próbuje wyrazić swoje emocje, ale czuje się niezrozumiany. Komunikacyjny rozdźwięk widać w każdej formie relacji: rodzinnej, przyjacielskiej, partnerskiej. Dotyczy nie tylko uczuć czy spojrzenia na świat, ale też niezabliźnionych jeszcze ran czy niesprecyzowanych planów na przyszłość. Młoda dziewczyna obwinia ojca za śmierć matki, para nie może zdecydować, czy to najlepszy moment na dziecko, inna spiera się o poprzedni związek mężczyzny, kobieta próbuje wpłynąć na światopogląd swojego syna. Każdy z bohaterów, także pozostałych historii, czuje się osaczony i samotny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Im dalej w las, tym więcej drzew" [trailer] materiały prasowe

16-letni David - główny bohater młodzieżowej "Paczki" - jest hokeistą, który wierzy że wszystko jest w jego rękach i zależy tylko od niego. Ciężko pracuje i chce zostać świetnym bramkarzem. Kiedy jego rodzina przeprowadza się do nowego miasta musi zmienić drużynę i walczyć o pozycję z innym bramkarzem - Mikiem. Będzie to trudne zadanie zważywszy na silną pozycję Mika w drużynie i niechęć kolegów do Davida. Wszystko przez cukrzycę, z którą David walczy w życiu osobistym i na boisku. Coraz większe wymagania, coraz większe poświęcenie, niesprawiedliwość i upokorzenie. Wszystko to narasta i pogłębia się jak spiralne blizny wyryte w lodzie przez ostrza łyżew. Co zrobi David?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Paczka" [trailer] materiały prasowe

Akcja familijnej produkcji "Jak ocalić smoka" rozgrywa się w sennym miasteczku, w którym trwają przygotowania do świąt. Wszyscy pochłonięci są przystrajaniem choinek i pieczeniem ciast. Wyjątkiem jest tajemnicza Sara, która nie ma gdzie mieszkać, wkrada się do pustych domów, szukając jedzenia i ciepła. Kiedy nakrywa ją niezdarny Mortimer, a przez okno piwnicy wpada pokryty zielonymi łuskami smok, wszystko wywraca się do góry nogami. Przejęci losem zagubionego stworzenia Sara i Mortimer postanawiają pomóc mu w powrocie do baśniowego świata. Ukrywanie się z ziejącym ogniem smokiem wcale nie jest proste. Stwór coraz bardziej rozrabia i wyrywa się na wolność. Czy przyjaciołom uda się odnaleźć magiczną krainę i ocalić smoka?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jak ocalić smoka" [trailer] materiały prasowe

"Misiek: Ekipa na wakacjach" to kolejna odsłona kultowej serii animacji. Tym razem tytułowy bohater, zmęczony obowiązkami króla polarnego, postanawia zrobić sobie wolne i poświęcić więcej czasu rodzinie. Niestety ktoś wykorzystuje urlop władcy i kradnie mu koronę - symbol jego władzy. A bez niej Misiek nie może sprawować rządów i naraża poddanych na wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy katastrofa wisi na włosku, pojawia się wskazówka mówiąca, że korona mogła zostać wywieziona do Chin. Aby ją odzyskać, Misiek, jego rodzina i przyjaciele - pod pozorem wspólnych wakacji - udają się do Azji. Na miejscu odkrywają, że zaginiony przedmiot został ukryty w największym parku rozrywki na świecie. Chcąc go odnaleźć, bohaterowie będą musieli skorzystać ze wszystkich niesamowitych atrakcji wesołego miasteczka. Pomogą im w tym nowi kumple - niezwykle dzielne, chińskie tygrysy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Misiek: Ekipa na wakacjach" [trailer] materiały prasowe

