"Napoleon" to przepełniony widowiskową akcją, pełen zapierających dech w piersiach scen epicki obraz, który szczegółowo opisuje wzlot i upadek kultowego francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte. Wyreżyserowany przez Ridleya Scotta film przedstawia nieustępliwą podróż tytułowego wodza do władzy przez pryzmat jego uzależniającego, niestabilnego związku z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną, ukazując jego wizjonerską taktykę wojskową i polityczną w połączeniu z jednymi z najbardziej dynamicznych sekwencji bitew, jakie kiedykolwiek nakręcono.

W tytułowej roli oglądamy zdobywce Oscara Joaquina Phoeniksa . Po raz drugi przyszło mu pracować ze Scottem. Ponad dwadzieścia lat temu dostał nominację do Oscara za rolę Commodusa w jego "Gladiatorze". Phoeniksowi partneruje w roli Józefiny Vanessa Kirby . Zastąpiła w ostatniej chwili Jodie Comer , która pierwotnie miała wcielić się ukochaną Napoleona. W obsadzie filmu są jeszcze m.in. Ben Miles, Ludivine Sagnier , Tahar Rahim i Catherine Walker.

Produkcja od kilku tygodni wzbudza spore kontrowersje. Głośno między innymi o improwizowaniu na planie Phoeniksa, który w jednej ze scen spoliczkował Kirby, czego nie było w scenariuszu. Jeden z historyków wskazał ponadto na sporo nieścisłości i przeinaczeń, które znalazły się w filmie, a nie są zgodne z faktami. Odpowiedź Ridleya Scotta? "Ogarnij się". Reżyser wdał się ponadto w publiczną kłótnię z francuskimi recenzentami, którzy skrytykowali jego film. "Francuzi nie lubią nawet samych siebie. Publiczność, której pokazałem film w Paryżu, pokochała go" - zapewnił Brytyjczyk.



Wzbudzający kontrowersje "How to Have Sex" to energetyczny koktajl filmu imprezowego i poruszającego coming of age oraz intrygujący portret pokolenia Z. Świetnie zagrany i dynamicznie zrealizowany, opowiada o dojrzewaniu generacji, dla której seksualna swoboda oznacza jednocześnie wolność i ogromną presję. Czy w świecie, w którym sex & fun to mantra napędzająca sprzedaż, istnieje szansa na zbudowanie bliskości?

Film w reżyserii 29-letniej Molly Manning Walker to obok "Aftersun" i "Poprzedniego życia" jeden z najlepszych kobiecych reżyserskich debiutów ostatnich lat. To opowieść o trzech dziewczynach, które w oczekiwaniu na wyniki szkolnych egzaminów jadą na greckie "wakacje życia": bawią się do upadłego i zamierzają sprawić, by jedna z nich straciła wreszcie dziewictwo. Wydawać by się mogło, że takich historii kino widziało już wiele: dzikie wakacje, dzika zabawa, dzikie pragnienia. Jednak ten słoneczny film o szalonym summer break niepostrzeżenie staje się opowieścią o pierwszych rozczarowaniach i inicjacji w mroczne strony dojrzewania. Manning Walker doskonale wykorzystuje female gaze i tworzy pełen empatii wiarygodny portret dziewczyńskości. W końcu girls just wanna have fun!

Dramat science fiction "W nich cała nadzieja" Piotra Biedronia - pierwszy polski film, który porusza temat przyszłości świata w obliczu globalnych katastrof i rozwijającej się technologii - otrzymał na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych.



W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa (świetna kreacja znanej z "Zadry" Magdaleny Wieczorek ) walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się̨ z dotkliwą samotnością̨. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się̨, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem - robotem Arturem (głos Jacka Belera ). Zaczyna się̨ wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

Także pokazywana na festiwalu w Gdyni, z tym że w Konkursie Głównym, "Jedna dusza" Łukasza Karwowskiego rozpoczyna się w 1990 roku. Na świat przychodzi wówczas Alojz ( Dawid Ogrodnik ), którego matka ( Dorota Kolak ) początkowo zamierza porzucić, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi - żona Anna ( Małgorzata Gorol ) i mali synowie.



Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia porzucić męża, dochodzi do niespodziewanego. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas wraz z najlepszym przyjacielem "Bubą" ( Tomasz Schuchardt ) bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który odmieni jej życie bezpowrotnie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.

Horror "Noc Dziękczynienia" Eliego Rotha opowiada o mieszkańcach miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, którzy porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto - konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci. Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?



Początek inwazji Rosji na Ukrainę. Ludzie zawieszeni w czasie i przestrzeni, w obliczu niepewnego tu i teraz, decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku. Dokument Macieja Hameli "Skąd dokąd" to portret zbiorowy złożony z doświadczeń ludzi, którzy mają jeden cel: znaleźć bezpieczne schronienie. W vanie, ich tymczasowym azylu, zniesione są różnice płci, wieku, koloru skóry, sprawności fizycznej, pochodzenia, tożsamości, poglądów czy wiary. W języku ukraińskim "skąd" (звідки / zvidky) i "dokąd" (куди / kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie kraju.

Szwedzko-norweski dramat "Oponent" na tle kryzysu uchodźczego pokazuje historię skoncentrowaną na znaczeniu męskości i rodzinnych wartości. Główny bohater Iman ucieka wraz z rodziną z Iranu i zamieszkuje w ośrodku dla imigrantów na północy Szwecji. W swoim kraju był zapaśnikiem, postanawia więc wstąpić do lokalnego klubu zapaśniczego, licząc, że zwiększy tym samym szanse na stały pobyt w Szwecji. Łamie jednak w ten sposób obietnicę złożoną wcześniej żonie: obiecał jej nigdy już nie uprawiać wrestlingu. Kryje się za tym tajemnica, przez którą jego rodzina musiała opuścić Iran. Choć codzienne problemy związane ze statusem społecznym wciąż stanowią główne zmartwienie Imana, do głosu dochodzi też walka z własną tożsamością.



Łucja - główna bohaterka familijnego filmu świątecznego "Jak zostać Świętym Mikołajem 3" - kontynuuje naukę w Szkole Świętych Mikołajów. Czuje się w niej coraz pewniej. Niespodziewanie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, dyrektor zwołuje pilne zebranie. Ogłasza, że święta w tym roku zostały odwołane. Łucja z przyjaciółmi ruszają na wyprawę, której celem jest ocalenie Bożego Narodzenia. Będzie wyjątkowo ciekawie - podróże w czasie, szczypta magii, wspaniałe miejsca... A wszystko po to, aby nie stracić tego, co w świętach najważniejsze.



Już od środy na ekranach polskich kin jest też "Życzenie" - najnowsza animacja Disneya. Jej akcja rozgrywa się w magicznym królestwie Rosas, którego władca posiada moc spełniania życzeń. Młoda dziewczyna Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie kosmiczna siła - gwiazdka o ogromnej mocy. Asha, jej wierny towarzysz koziołek Valentino i gwiazdka wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi - władcy Rosas królowi Magnifiko. Czy ocalą swoją społeczność i udowodnią, że kiedy wola jednego odważnego człowieka łączy się z magią gwiazd mogą wydarzyć się cudowne rzeczy?