"Jurassic World: Dominion" rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar, do czego doszło w poprzedniej części serii. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. Trzecia część kultowej serii pokaże nigdy nie widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające efekty wizualne.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard . W domknięciu nowej trylogii o dinozaurach, ich historia ma zatoczyć koło. Wszystko za sprawą postaci Alana Granta ( Sam Neill ) i Ellie Sattler ( Laura Dern ), znanych z poprzedniej serii o dinozaurach, czyli "Parku Jurajskiego" Stevena Spielberga . Na ich powrót trzeba było czekać aż 21 lat! W produkcji zobaczymy też matematyka Iana Malcolma, w którego ponownie wcielił się Jeff Goldblum . Ta postać pojawiła się już jednak na chwilę w drugiej części "Jurassic World" o podtytule "Upadłe królestwo" .

Widzowie mogą już zobaczyć pięciominutowy specjalny prolog do filmu Colina Trevorrowa . Materiał nie pojawi się w samej produkcji, ale stanowi oddzielną, oryginalną całość.



Marlena ( Jowita Budnik ) - główna bohaterka dramatu "Po miłość / Pour l'amour" - zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim wywołanym przez alkoholizm jej męża Zbigniewa ( Artur Dziurman ). Za pośrednictwem Internetu poznaje Senegalczyka Bruna, który przywraca Marlenie poczucie własnej wartości i kobiecości. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma wobec niej nieco inne zamiary niż stworzenie z nią związku... Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i dotyka problemu przemożnego dziś wpływu nowych technologii na życie ludzi.

We francuskim thrillerze "Goliat" wielki skandal ekologiczny splecie ze sobą losy trzech z pozoru obcych sobie osób. Pierwszą z nich jest Patrick ( Gilles Lellouche ) - skromny i samotny, ale uczciwy prawnik specjalizujący się w ochronie środowiska, który w obronie prawdy jest gotów na wszystko. Druga to France ( Emmanuelle Bercot ) - nauczycielka wychowania fizycznego, która jako aktywistka mocno angażuje się w kampanię na rzecz wycofania pestycydów. Trzecią jest Mathias ( Pierre Niney ) - młody i ambitny przedstawiciel przemysłu agrochemicznego, który nie cofnie się przed niczym, aby służyć interesom bezdusznych firm niszczących środowisko. Życiem całej trójki wstrząśnie zdesperowana rolniczka, która posunie się do strasznego i nieodwracalnego czynu.

Juliette Binoche , uznawana za jedną z najlepszych europejskich aktorek, powraca na duży ekran. W najnowszym filmie wciela się w rolę cenionej pisarki. Marianne Winkler poznajemy w momencie pisania nowej książki, która ma pokazać wyzysk pracowników tymczasowych we Francji. Aby poznać temat jak najlepiej, bohaterka Binoche jedzie na północ żeby zatrudnić się jako sprzątaczka w jednym z hoteli. Film oparty jest na bestsellerowej książce Florence Aubenas, która ukazała się we Francji w 2010 roku. W ciągu jednego dnia sprzedała się ona w nakładzie ponad 120 tys. egzemplarzy. "Między dwoma światami" , za literackim pierwowzorem, staje się wciągającym studium społecznych nierówności i przejmującą opowieścią o ludziach zepchniętych na margines. Historią robiącą tym większe wrażenie, że w większość ról, obok Binoche, wcielili się naturszczycy.

Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej niebezpiecznie, Felix - bohater familijnego dramatu wojennego "Drogi Panie Dyktatorze" - wraz ze swoją mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec. Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć na trudne pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości oznacza bohaterstwo?



Ojcostwo to nie żarty! Przekonuje się o tym głównym bohater komedii "Nakręcony tata" . Ben jest niespełnionym komikiem i montażystą reality TV, który pogrąża się w kryzysie wieku średniego. Umieszczane w internecie filmiki z jego komediowymi występami nie cieszą się popularnością - do czasu, aż syn nagrywa go próbującego nieudolnie naprawić... spłuczkę sedesową. Dziesięciolatek wrzuca do sieci film, a ten momentalnie staje się viralem i rozpoczyna karierę Bena w mediach społecznościowych jako Selfie Dad. Czy popularność i sukces pozwoli Benowi odzyskać szczęście i rodzinę? Może recepty na udane życie powinien poszukać w Biblii, do czego niestrudzenie zachęca go młody współpracownik kształcący się na pastora? A może musi wrócić do młodzieńczych marzeń i uporać się z przeszłością?



Głównymi bohaterami animacji "Jeżyk i przyjaciele" są Mila i Mędrek: dzieciaki-zwierzaki i para najlepszych przyjaciół, zamieszkujących leśną polanę. Dzielna języczka i przebojowy wiewiór wyruszają w świat by uratować leśne stworzenia, którym na skutek suszy zabrakło wody. Choć będą musieli stawić czoła wielu trudnościom, udowodnią, że nawet będąc małym, można zostać wielkim bohatere.