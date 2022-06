Recenzja "Men": Samiec twój odwieczny wróg! [recenzja]

Po tragicznej śmierci męża, Harper ( Jessie Buckley ) - główna bohaterka horroru science fiction "Men" Alexa Garlanda ( "Ex Machina" , "Anihilacja" ), wyjeżdża na samotne wakacje do przepięknej angielskiej posiadłości. Ma nadzieję pozbyć się tam prześladujących ją wspomnień. Jednak ktoś lub coś z okolicznych lasów nie daje jej spokoju. Narastający niepokój młodej kobiety zaczyna przeradzać się w prawdziwy koszmar, który wypełnią jej najbardziej przerażające wspomnienia i lęki.

Quinn, o której opowiada przygodowa animacja "Foki kontra rekiny" , jest uroczą, ale i zadziorną foką, która chętnie wystrzępiłaby płetwę niejednemu żarłaczowi. Niestety, odkąd gang rekinów pod przywództwem niejakiego Grimesa na dobre zadomowił się w podwodnej okolicy, ciężko o zadowalające jedzenie poza resztkami z uczt zębatych drapieżników. Tak być nie może! Quinn postanawia skompletować drużynę marzeń i przepędzić raz na zawsze swoich uzbrojonych po zęby wrogów. W skład foczego oddziału do zadań specjalnych wejdą największe asy podmorskiej żeglugi, a w ich płetwach znajdzie się sprzęt, z którym (prawie) nie ma żartów: samopompujące się miny rozdymkowe, krabowe pistolety, barakudy dalekiego zasięgu i oczywiście naładowane odnawialną energią węgorze elektryczne. Gdy na horyzoncie pojawi się wielka uczta w postaci ławicy sardynek - podwodne manewry najwyższy czas będzie zacząć!

Pomimo tego, że dystrybutorzy przygotowali na ten weekend jedynie dwie premiery, w polskich kinach wciąż granych jest wiele produkcji, które warto zobaczyć. Jedną z nich jest z pewnością "Top Gun: Maverick" w reżyserii Josepha Kosinskiego - sequel kultowego filmu Tony'ego Scotta sprzed 36 lat. Z powodu pandemii koronawirusa jego producenci prawie dwa lata czekali z zaprezentowaniem skończonego dzieła publiczności. Teraz tytuł w końcu zadebiutował na ekranach kin i osiąga rekordowe przychody.



Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej, Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele spec-grupy, szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem ( Miles Teller ), o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji.

Stawiając czoła niepewnej przyszłości i duchom przeszłości, Maverick zostaje wciągnięty w konfrontację z własnymi najgłębszymi lękami, której kulminacją jest misja wymagająca najwyższego poświęcenia od tych, którzy zostaną wybrani do jej wykonania.



Główną bohaterką nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej zatytułowanego "Infinite Storm" jest Pam Bales ( Naomi Watts ), kobieta, która wyrusza na samotną wędrówkę na Górę Waszyngtona, najwyższe wzniesienie nieprzewidywalnych, targanych lodowatymi wichurami Gór Białych w amerykańskim stanie New Hampshire. Ta wyprawa to jej rytuał i sposób na poradzenie sobie z dramatycznymi wspomnieniami. I właśnie w dniu, w którym czuje się najsłabsza, będzie musiała wykazać się heroiczną siłą. Spotyka bowiem wyczerpanego mężczyznę, zupełnie nieprzygotowanego na wyprawę w tak niebezpieczne miejsce. Jeśli nie udzieli mu pomocy, najpewniej umrze. Z kolei gdy się na to zdecyduje, sama może zginąć. "Infinite Storm" nie jest pierwszą próbą zaistnienia polskiej reżyserki na rynku anglojęzycznym, ale o "Córce boga" z 2019 roku mało kto pamięta. Tym razem będzie raczej podobnie, ponieważ recenzje filmu, który otwierał tegoroczny festiwal Mastercard Off Camera są druzgocące.



Oskar, o którym opowiada polska komedia familijna "Detektyw Bruno" , najbardziej na świecie lubi rozwiązywać zagadki i oglądać tytułowy serial. Kiedyś chciałby być taki jak jego bohater, na razie jednak ma osiem lat i mieszka w rodzinnym domu dziecka. Jest mu tu dobrze, ale oczywiście tęskni za rodzicami. Dlatego, gdy odkrywa przygotowaną przez nich zabawę w poszukiwanie urodzinowego skarbu, koniecznie chce ruszyć na poszukiwania. Zagadka nie jest łatwa, postanawia więc wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli Bruna. Nie przyjmuje do wiadomości, że Bruno Księski ( Piotr Głowacki ) to tylko aktor, w dodatku niezbyt sympatyczny.



Z całej przygody pewnie wyszłyby nici, gdyby nie fakt, że gwiazdor ostatnio traci na popularności, a jego menedżerka dostrzega w pojawieniu się Oskara szansę na podreperowanie wizerunku. Oskar i Bruno rzucają się więc w wir przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, ten drugi zaś niechętny i zblazowany. Jednak im bardziej Oskar wywraca życie Bruna do góry nogami, tym jaśniejsze się staje, że tego właśnie im obu trzeba było do szczęścia!

W thrillerze "Złoto" Zac Efron tworzy kolejną po "Podłym, okrutnym, złym" nieoczywistą rolę, przełamującą jego dotychczasowy aktorski wizerunek. Dwaj nieznajomi (Efron i reżyser oraz scenarzysta filmu, Anthony Hayes ) w trakcie podróży przez pustynię natrafiają na największy samorodek złota, jaki kiedykolwiek został znaleziony. Szybko opracowują plan wydostania grudy złota i jej ochrony. Pierwszy z mężczyzn wyrusza po niezbędny sprzęt. Drugi walczył będzie z przeciwnościami przyrody, dzikimi psami oraz tajemniczymi intruzami. A także z rosnącym przekonaniem, że został pozostawiony na pastwę losu.

Czy potrafilibyśmy zaprzyjaźnić się ze swoim rodzicem, gdyby nasze wspólne drogi przecięły się w czasie, kiedy oboje byliśmy dziećmi? Taka sytuacja przytrafia się ośmioletniej Nelly, która spotyka rówieśniczkę łudząco podobną do swojej matki. To niecodzienne wydarzenie staje się punktem wyjścia do opowieści o przyjaźni, potrafiącej przekroczyć pokoleniowe bariery i zarazem studium potęgi dziecięcej wyobraźni. Céline Sciamma , autorka nagrodzonego w Cannes "Portretu kobiety w ogniu" , w swoim najnowszym filmie "Mała mama" porusza motyw przepracowywania żałoby (bohaterów poznajemy w momencie odejścia nestorki rodziny), jednak na pierwszy plan wydobywa niezwykłą czułość rodzinnych relacji i celebruje ciekawość świata, którą zaraża nas młodziutka Nelly.

Penélope Cruz i Antonio Banderas ponownie razem na dużym ekranie! Tym razem w błyskotliwej i ostrej jak brzytwa komedii o świecie filmu i wszystkich grzeszkach show-biznesu. Obraz "Boscy" znalazł się w konkursie głównym 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i z miejsca przyciągnął uwagę dystrybutorów z całego globu.