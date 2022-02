Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią COVID-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. "Miłość, seks & pandemia" Patryka Vegi to film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu oraz miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym.

Trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja ( Anna Mucha ) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny - mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka.

Olga ( Zofia Zborowska-Wrona ) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora ( Małgorzata Rozenek-Majdan ) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce.

Ta ostatnia, debiutująca w głównej roli, nie ukrywała, że kreacja filmowej Nory była niej sporym wyzwaniem. Jej rola wiąże się bowiem z licznymi scenami erotycznymi. Celebrytka zdradziła, że partnera, z którym zagrała w intymnych sekwencjach, wybierał dla niej... jej mąż, Radosław Majdan! Gwiazda wyznała również, jak w rzeczywistości wygląda nagrywanie sekwencji łóżkowych. "Odgrywanie tego wcale nie wygląda w sposób zbliżony do naturalnej sytuacji. Tak naprawdę graliśmy choreografię" - mówiła w wywiadzie z "Super Expressem". "To jest okropne przeżycie" - zapewniła prezenterka.



Wideo Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic - Wartości (z "Miłość, seks & pandemia")

Dramat biograficzny "Oczy Tammy Faye" przybliża niezwykłą historię sukcesów i niepowodzeń telewizyjnej ewangelistki Tammy Faye Bakker. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia Tammy Faye ( Jessica Chastain ) i jej mąż Jim Bakker ( Andrew Garfield ) zbudowali od podstaw największą na świecie religijną sieć medialną oraz chrześcijański park rozrywki. Tammy cieszyła się szczególnym szacunkiem, głosząc przesłanie miłości, akceptacji i prawa do szczęścia. Do legendy przeszła nie tylko jej otwartość i życzliwość wobec ludzi z różnych środowisk, ale również jej wyjątkowy głos i charakterystyczny makijaż. Jednak nieprawidłowości finansowe, intrygi konkurentów oraz skandale doprowadziły do upadku misternie skonstruowanego imperium. O filmie głośno jest ze względu na kreację Chastain, która najprawdopodobniej zapewni jej trzecią w karierze nominację do Oscara.



Wideo "Oczy Tammy Faye" [trailer]

Andrew Garfield gra główną rolę również w komediodramacie zatytułowanym "Król Internetu" . W filmie Gii Coppoli wciela się w maniakalnego influencera. Frankie ( Maya Hawke ) pracuje jako barmanka w hollywoodzkim klubie komediowym razem ze swoim najlepszym przyjacielem (niekiedy kochankiem) Jake'iem ( Nat Wolff ). Patrzy na ludzi w klubie i zastanawia się, co tak naprawdę ceni dzisiejsze społeczeństwo. Kiedy spotyka tajemniczego Linka ( Garfield ), zaczyna filmować jego antykomercyjne wypowiedzi i umieszczać w sieci. Frankie, Jake i Link, trójka outsiderów, szybko stają się gwiazdami Internetu. Wtedy rękę po zyski wyciąga menedżer klubu. Czy na antykomercji można zarabiać? Jeśli to robisz, to kim jesteś? Historia o mediach społecznościowych i ich zgubnym wpływie na psychikę człowieka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król Internetu" [trailer] materiały prasowe

"Moonfall" to nowe dzieło specjalisty od kina katastroficznego, Rolanda Emmericha ( "Dzień niepodległości" , "2012" ). Na skutek serii niewyjaśnionych zjawisk Księżyc wypada ze swojej orbity i obiera kurs kolizyjny z Ziemią. Jeśli dojdzie do zderzenia, nasza planeta ulegnie zagładzie. Była astronautka Jo Fowler ( Halle Berry ) jest przekonana, że przyczyną tego zjawiska jest działanie pewnej tajemniczej siły o niejasnym pochodzeniu. Większości naukowców i polityków ta teoria wydaje się szalona, ale Fowler wierzy, że jest wciąż szansa, by ocalić Ziemię. Wraz z jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jej koncepcję: dawnym astronautą Brianem Harperem ( Patrick Wilson ) oraz niejakim Housemanem ( John Bradley ), specem od teorii spiskowych, Fowler przygotowuje misję ostatniej szansy. Kładąc na szali całą swoją wiedzę, doświadczenie i życie, wyruszają w kosmiczną podróż, podczas której odkryją, że Księżyc nie jest tym, czym nam się zawsze wydawał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Moonfall" [trailer] materiały prasowe

Komedia familijna "Skarb Mikołajka" to kolejna filmowa odsłona przygód tytułowego bohatera znanego z książek dla dzieci. W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele - banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa - bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzyma nieuchronną przeprowadzkę. Głosu rodzicom tytułowego bohatera użyczyli w polskiej wersji językowej Maja Ostaszewska i Tomasz Kot .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skarb Mikołajka" [trailer] materiały prasowe

W piątek na ekrany polskich kin wchodzi też inna familijna produkcja z Francji - "Wiki i jej Sekret" . Główną bohaterką produkcji jest tytułowa 8-latka, która wraz z tatą przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Choć nowe miejsce jest pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym życiem. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od sąsiada niezwykły prezent - małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni z wyjątkowym zwierzęciem. Kiedy dziewczynka dowiaduje się, że jej przyjaciel na czterech łapach to nie jest zwykły psiak, a wilcze szczenię, i że nie będzie mogła go zatrzymać, Wiki za nic w świecie nie chce się z tym pogodzić. Jak w obliczu tego niespodziewanego odkrycia potoczą się ich dalsze losy?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wiki i jej Sekret" [trailer] materiały prasowe

