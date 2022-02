Wyreżyserowany przez Denisa Delicia i Bogusława Joba "Mój dług" , opowiada opartą na faktach historię człowieka, który zabił, bo musiał i przetrwał, bo potrafił. Jego losy oglądaliśmy już w głośnym "Długu" Krzysztofa Krauzego . Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora ( Bartosz Sak ) prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha (w roli narzeczonej Anna Karczmarczyk ), musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mój dług" [trailer] materiały prasowe

Każdy dzień tutaj jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Jest grą o życie, toczącą się według wyjątkowo brutalnych reguł. Sikora podejmuje tę walkę i nie daje się złamać. Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami. Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo uciekinierem z Legii Cudzoziemskiej ( Piotr Stramowski ) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka ( Olga Bołądź ), Sikorze udaje się uwierzyć, że jeszcze nie wszystko jest dla niego stracone. Ale kluczowe decyzje zapadają daleko za murami...



Sławomir Sikora podkreśla, że "Dług" z 1999 roku oraz czekający na premierę "Mój dług" to dwa różne filmy, o zupełnie różnych sprawach. "Krzysztof Krauze wykorzystał moją opowieść, którą przekazałem mu, przebywając jeszcze w zakładzie karnym, ale w rezultacie powstała jego własna wersja, często daleko odbiegająca od pierwowzoru" - przekonuje. Dlatego teraz dołożył wszelkich starań, by mieć wpływ na to, co najpierw pojawiło się w scenariuszu (jest współscenarzystą "Mojego długu"), a potem, co będzie działo się przed kamerą (jako współproducent).



"Mój dług" 1 / 13 To wszystko wydarzyło się naprawdę, a historią tą żyła cała Polska. W marcu 1994 roku aresztowano dwóch młodych przedsiębiorców, Sławomira Sikorę i Artura Brylińskiego, którzy kilka dni wcześniej brutalnie zamordowali dwóch prześladujących ich bandytów: Grzegorza G. i jego ochroniarza Mariusza K., żyjących m.in. z egzekucji fikcyjnych długów. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Akcja nominowanego do siedmiu Oscarów - w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny - "Belfastu" Kennetha Branagha rozgrywa się w sierpniu 1969 roku, gdy tytułowe miasto zamienia się w strefę wojny między dwiema frakcjami o kwestię przynależności Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy trzypokoleniowej protestanckiej rodziny, wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli, a zwłaszcza przez pryzmat wyobraźni dziewięcioletniego Buddy'ego ( Jude Hill ), który nie bardzo wie, z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Chłopak rozumie, że jest świadkiem bardzo ważnych wydarzeń, które wpłyną na jego przyszłe życie, ale nie potrafi przejąć się nimi tak mocno, jak brakiem zainteresowania ze strony szkolnej koleżanki. Nie wspominając już nawet o fakcie, że jego rodzice zdają się na poważnie rozważać wyprowadzkę do Anglii albo hen daleko za ocean. Buddy próbuje odnaleźć odwagę do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki ( Caitriona Balfe ), pozytywnym nastawieniu ojca ( Jamie Dornan ) i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków (nominowani do Oscara Judy Dench i Ciarán Hinds ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Belfast" [trailer] materiały prasowe

W zrealizowanym w nowatorski sposób thrillerze "Mój syn" , James McAvoy , grający ojca chłopca poszukującego swojego syna, nie otrzymał scenariusza ani nie został poinformowany, jak zakończy się cała historia. To, co widzowie zobaczą na ekranie, to w całości improwizacja aktora, który gra i reaguje na to, co przedstawiają jego ekranowi partnerzy, m.in. Claire Foy - w roli matki chłopca, znający fabułę filmu. Dzięki temu zabiegowi McAvoy rewelacyjnie wczuł się w rolę człowieka, którego życie owiane jest tajemnicą i razem z widzami odkrywa, co stoi za zaginięciem filmowego syna. Produkcja jest brytyjskim remakiem francuskiego "Mojego synka" (2017) Christiana Cariona autorstwa tegoż samego reżysera.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mój syn" [trailer] materiały prasowe

Główną bohaterką francuskiego komediodramatu "Z miłości do mody" jest pracująca dla domu Christiana Diora Esther ( Nathalie Baye ), która pragnie zakończyć swoją karierę głównej krawcowej w wielkim stylu. Ostatnia nadzorowana przez nią kolekcja ma być ukoronowaniem jej dotychczasowych dokonań. Pewnego dnia zostaje okradziona w metrze przez 20-letnią Jade ( Lyna Khoudri ) - zbuntowaną dziewczynę, której w życiu daleko do luksusów symbolizowanych przez markę Dior. Losy obu kobiet splatają się i Esther, mimo początkowego uprzedzenia, dostrzega w złodziejce wielki modowy talent. Zamiast wezwać policję - kobieta postanawia zaopiekować się Jade i proponuje jej pracę w swojej pracowni krawieckiej. Będzie to początek szorstkiej, ale też niezwykle ważnej i pięknej relacji między obiema bohaterkami. Jade dostanie szansę na spełnienie swoich marzeń, a Esther być może znajdzie godną następczynię, która przywróci modowym kolekcjom spod znaku Diora świeżość i świetność.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Z miłości do mody" [trailer] materiały prasowe

Rohmerowski z ducha, ale noszący wyraziste piętno stylu Ryûsuke Hamaguchiego (jego "Drive My Car" walczy w tym roku o cztery Oscary) melodramat "W pętli ryzyka i fantazji" , składa się z trzech nowel, z których każda krąży wokół kwestii przypadku. Fortuna - jak wiadomo - kołem się toczy i nie inaczej dzieje się w filmie Japończyka. Bohaterki produkcji wciąż powracają: do zakończonego romansu, błędu z przeszłości, miasteczka, w którym przeżyły pierwszą miłość. Ale to także podróż ku narastającemu poczuciu niesamowitości, bo film, który zaczyna się jak klasyczna obyczajowa historia, niespiesznie przesuwa się w stronę science fiction. Produkcja została nagrodzona Grand Prix Jury - Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale 2021.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W pętli ryzyka i fantazji" [trailer] materiały prasowe

Akcja "Potwornej rodziny 2" , sequelu popularnej animacji z 2017 roku, rozpoczyna się, gdy po ostatnich przygodach rodzina Wishbone'ów wraca do normalnego życia pełnego mniejszych i większych kłopotów. Mały Max jako najniższy w klasie znów musi znosić żarty kolegów, a nastoletnia Fay nie może się pogodzić z faktem, że jej koleżanki są bardziej utalentowane. Tata znów tonie w morzu zawodowej nudy, a mama próbuje wykrzesać iskierkę ciepła, by rozpalić ogień domowego ogniska. Mimo to Wishbone'ów nie może zabraknąć na ślubie ich ukochanej Baby Jagi z upiornie uroczym Renfieldem.



Niestety uroczystość zakłóci wtargnięcie Mili Starr Łowczyni Potworów, która sprzed samego ołtarza porwie wystrojoną Babę Jagę. W tej sytuacji rodzinka znów musi stać się potworna! Max wilkołak, Fay mumia, mama wampirka i tata Frankenstein wraz z triem nieodłącznych nietoperzy gotowi są stawić czoła nie tylko Mili Starr, ale całej jej przerażająco idealnej rodzinie, która najwyraźniej ma coś do potworów. Poszukując kryjówki Idealnych, nasi Potworni spotkają takich celebrytów potwornego świata jak Yeti, potwór z Loch Ness, a nawet sam King Congo! Wkrótce wszyscy odkryją, że nikt nie jest do końca idealny, ani całkiem potworny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Potworna rodzinka 2" [trailer] materiały prasowe

W piątek na ekrany kin powraca również kultowy już film Wong Kar-Waia "Spragnieni miłości" . To zmysłowa opowieść o niespełnionym uczuciu i pożądaniu, którego nie można zaspokoić. Hongkong 1962. Para głównych bohaterów ( Tony Leung , Maggie Cheung ) wynajmuje mieszkanie w tej samej kamienicy. Oboje czują się osamotnieni, ponieważ ich współmałżonkowie są ciągle nieobecni. Zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu... Reżyser ledwo sugeruje, że między bohaterami rodzi się namiętność. Film pełen jest subtelnych niedomówień, co zmusza widza, aby sam dopowiadał sobie historię. Nie ma tu dosłowności, są tylko przelotne spojrzenia, dotyk dłoni, niewypowiedziane pragnienia.

Wideo "Spragnieni miłości": Official Trailer (English)

Zobacz również:

Te polskie gwiazdy zmagały się z depresją

Jej romans z polskim muzykiem był skandalem! Zostawił dla niej żonę

Ten świat wzbudza kontrowersje i szokuje! Film dla widzów 18+