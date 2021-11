Weekend w kinie: Kalina Jędrusik i duchy

Recenzja ​"Bo we mnie jest seks": Piosenki są, historii brak [recenzja]

"Bo we mnie jest seks" to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik , o której śmiało można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej popkultury. To historia wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery.



Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik ( Maria Dębska - nagrodzona za swoją rolę na FPFF w Gdyni) - zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów, oburza i gorszy panie. Oto pierwsza seksbomba PRL-u, zwana polską Marilyn Monroe.

Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym przedstawicielom władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem ( Leszek Lichota ) i Luckiem ( Krzysztof Zalewski ), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie...

Wes Anderson w swoim najnowszym filmie "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" składa hołd drukowanym mediom, w szczególności czasopismu "The New Yorker" z jego legendarną listą autorów, wielkomiejską finezją i spektakularnym typograficznym layoutem. Tytułowy "Kurier Francuski" to fikcyjny magazynowy dodatek poświęcony życiu intelektualnemu i kulturalnemu Francji, wydawany u schyłku lat 60. przez galerię genialnych amerykańskich emigrantów w miasteczku Ennui-Sur-Blasé na południu Francji.

Po śmierci Arthura Howitzera Juniora, pochodzącego z Kansas, cenionego redaktora popularnego amerykańskiego magazynu "Kurier Francuski", z siedzibą w Ennui-sur-Blasé we Francji, zespół redakcyjny zbiera się w celu napisania nekrologu. Wspomnienia o Howitzerze składają się na cztery opowieści: "Reporter na rowerze" - opisujący podejrzane dzielnice miasta, "Konkretne arcydzieło" - o niepoczytalnym malarzu, jego strażniczce i muzie oraz pazernych marszandach, "Poprawki do manifestu" - dokumentujące miłość i śmierć na barykadach podczas buntu studenckiego, oraz "Prywatna jadalnia komisarza" - pełna napięcia historia o narkotykach, porwaniach i wyrafinowanej kuchni.

Komediowy horror "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" Jasona Reitmana jest bezpośrednią kontynuacją dwóch poprzednich filmów z serii z 1984 i 1989 roku, wyreżyserowanych przez jego ojca, Ivana . Opowiada historię rodziny, która przeprowadza się do małego miasteczka i tam odnajduje pamiątki po tytułowych pogromcach duchów. W głównych rolach wystąpili Paul Rudd , Mckenna Grace , Finn Wolfhard , Carrie Coon i Bookem Woodbine . W filmie pojawiają się też gwiazdy dwóch pierwszych filmów: Bill Murray , Dan Aykroyd , Ernie Hudson , Sigourney Weaver i Annie Potts.



Neapol, początek lat osiemdziesiątych. Aldo i Vanda - główni bohaterowie włoskiego dramatu "Wszystko zostaje w rodzinie" - są małżeństwem z dwunastoletnim stażem. Rodzinną sielankę bohaterów gwałtownie przerywa niespodziewane wyznanie mężczyzny. Prowadzący na co dzień popularną audycję radiową Aldo przyznaje się pewnego wieczoru do romansu. Gdy namiętna relacja z młodszą koleżanką z pracy zaczyna nabierać tempa, zszokowana Vanda na dobre traci grunt pod nogami. Kobieta nie tylko musi uporać się z własną traumą, ale też wytłumaczyć całą sytuację zdezorientowanym dzieciom. Nie widząc jakiejkolwiek inicjatywy ani żalu ze strony męża, decyduje się podjąć zdecydowane kroki... Trzydzieści lat później Aldo i Vanda wciąż jednak są razem. Zgorzkniali, nieszczęśliwi, próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, co trzyma ludzi przy sobie, kiedy miłość już dawno się skończyła.



Rosyjska "DAU. Natasza" to pierwsza część monumentalnego dzieła Ilji Chrżanowskiego , będąca wprowadzeniem w skonstruowany z niebywałym rozmachem tytułowy świat. Wstrząsająca, transowa, chwytająca bohaterów i widzów w pułapki długich ujęć Natasza opowiada o samotnej kierowniczce kantyny w zamkniętym mieście-instytucie. Rzecz rozgrywa się w przeciągu kilku dni w 1952 roku, a Chrżanowski czyni nas świadkami dramatycznego uwikłania tytułowej bohaterki. Kamera (kręcono na taśmie 35 mm!) jest jak szpicel niespuszczający oka z Nataszy, kiedy ta wydaje obiady, flirtuje, prowadzi pijackie rozmowy, uprawia seks czy też pijana szarpie się z młodą pomocnicą. Nieświadoma, że jej banalne marzenia o miłości i drobne oszustwa w pracy stanowią pożywkę dla bezwzględnej totalitarnej władzy. DAU odsłania skrupulatnie jej mechanizmy. Na potrzeby filmu na terenie nieczynnego kompleksu wodnego w Charkowie zostało wybudowane miasto-instytut, w którym twórcy zamknęli na wiele miesięcy ochotników: naturszczyków i aktorów. Całość zaś rozrosła się w radykalny, kontrowersyjny eksperyment z pogranicza kina, sztuk wizualnych, psychodramy i nauk społecznych.



"Furia" to film dokumentalny o Aleksandrze Roli - wyjątkowej i bezkompromisowej zawodniczce MMA, która - ku zdumieniu całego środowiska - w ciągu roku pokonała w Polsce wszystkie przeciwniczki, mimo że trenować zaczęła niewiele wcześniej. To obraz o marzeniach i spełnianiu wyznaczonych celów oraz cenie, jaką za to płacimy, ale także o potrzebie bliskości, o tym, jak za wszelką cenę jej pragniemy i jak ją sobie rekompensujemy.

Alma - główna bohaterka familijnego filmu "Wilk, lew i ja" - postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa - jest to otoczony pięknym lasem stary dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich ostępach Kanady. Kiedy była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na dwójkę niezwykłych nieznajomych - małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do domu i zostaje ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy dziewczyna będzie mogła liczyć na pomoc swoich najbliższych? Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki i jej podopiecznych? To początek największej przygody ich życia!



"Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919" to pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny o bohaterskim zrywie sprzed ponad stu lat. Obraz ma nie tylko przywrócić pamięć o powstaniu, ale i pozwolić zrozumieć jego znaczenie dla odradzającego się po pierwszej wojnie światowej państwa polskiego. W filmie wykorzystano niepublikowane do tej pory francuskie materiały archiwalne, m.in. pokazujące jak wyglądał Poznań i wielkopolska armia w czasie walk powstańczych w 1918 i 1919 roku. Zobaczymy unikatowe obrazy z pierwszej wojny światowej z muzeum w Waszyngtonie czy materiały filmowe i ikonograficzne Polskiej Filmoteki Narodowej. W dokumencie znalazły się też zdjęcia pochodzące z rodzinnych kolekcji potomków uczestników powstania. Prezentowane są wspomnienia gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, Arkadego Fiedlera, skautki Sławy Budaszówny i uczestnika Powstania Jana Kąkolewskiego. Archiwalia przeplatają się ze scenami fabularyzowanymi, w tym zbiorowymi, które postały dzięki zaangażowaniu setek mieszkańców Poznania. Animacje dodają współczesnego ducha starym fotografiom i pocztówkom, nie zmieniając przy tym ich wartości.



Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, lecz śniegu jak na lekarstwo. Tytułowy bohater norweskiego filmu familijnego "Świąteczna wyprawa Pana Patyka" - ożywiony kijek zachowujący się jak chłopiec - fascynuje się podróżą na biegun Roalda Amudsena i postanawia powtórzyć ten wyczyn. Kilkuletni Junior rusza w pościg za swoim przyjacielem z drewna. Razem z ojcem odnajdują go, ale wtedy dopada ich nagła zamieć śnieżna. Czy bohaterowie wrócą cali i zdrowi do domu?



"Gwiazdka Klary Muu" to pełna uroku i muzycznych hitów, opowieść o magii świąt i rodzinnym cieple, dzięki którym nawet wywrócona do góry nogami choinka, wydaje się najpiękniejsza. Tytułowa bohaterka zamierza spędzić pierwsze święta na farmie swojego ojca. Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że tato Klary wcale nie jest gotowy do świętowania. Przed domem brakuje choinki, a bombki i lampki kurzą się w kartonach. Do tego pech sprawia, że zostaje on pilnie wezwany do odśnieżania domu sąsiadki, a odcięta droga przejazdowa uniemożliwia powrót. Co robić, gdy do Gwiazdki zostało coraz mniej czasu? Gotowa na wszystko Klara, postanawia wezwać na pomoc świątecznego gnoma. Legenda głosi, że wystarczy miska domowej owsianki, by przekonać go do pracy. Niespodziewanie cała sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i niewiele brakuje, by nadchodzące Święta legły w gruzach! Czy bohaterom uda się poskromić serię niepowodzeń i łakomego gnoma?