Weekend w kinie: Człowiek-pająk i horror w biały dzień

Sześć filmów weszło na ekrany polskich kin w pierwszy piątek lipca. Jest wśród nich najnowsza odsłona przygód Spider-Mana, mroczny - choć rozgrywający się w biały dzień - horror, historia utalentowanej polskiej nastolatki walczącej o marzenia w Wielkiej Brytanii oraz komedia o nieco zbyt lubiących imprezy rodzicach.

W superprodukcji "Spider-Man: Daleko od domu" mamy okazję zobaczyć nowe przygody tytułowego bohatera, które mają miejsce chwilę po wydarzeniach, jakie znamy z "Homecoming", przy uwzględnieniu tego, co wydarzyło się w filmie "Avengers: Koniec gry". Peter Parker (Tom Holland) wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią swego mentora - Tony’ego Starka/Iron Mana, którego niezwykłe poświęcenie uczyniło możliwym powrót Petera. Dokądkolwiek się uda, wszędzie widzi hołdy składane przez ludzi Iron Manowi, co tylko pogłębia jego rozpacz i poczucie pustki. Pragnący odpocząć od obowiązków superbohatera Peter udaje się wraz ze szkolnymi przyjaciółmi na wakacje. Coś, co miało być europejską wycieczką szkolną, zamienia się jednak w nieprawdopodobną, pełną przygód wyprawą w nieznane.