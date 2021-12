"Matrix Zmartwychwstania" to czwarta część kultowej serii zapoczątkowanej w 1999 roku filmem "Matrix" i kontynuowanej obrazami o podtytułach "Reaktywacja" (2003) oraz "Rewolucje" (2003). Za kamerą ponownie stanęła Lana Wachowski , wizjonerka i prekursorska twórczyni, autorka cyklu, który zrewolucjonizował swój gatunek. W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss , którzy znów wcielają się w uwielbianych przez widzów Neo i Trinity. W filmie grają również Yahya Abdul-Mateen II , Jessica Henwick, Jonathan Groff , Priyanka Chopra , Christina Ricci , Neil Patrick Harris oraz Jada Pinkett Smith ponownie jako Niobe.

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na Matrix.

Mort Rifkin - główny bohater najnowszego filmu Woody'ego Allena "Hiszpański romans" - jest emerytowanym profesorem filmoznawstwa, który nie przepada za amerykańską klasyką, preferując spotkania z prawdziwymi autorami typu Ingmar Bergman , Luis Buñuel czy Jean-Luc Godard . Jest z nimi zżyty do tego stopnia, że gdy przyjeżdża wraz z pracującą z żoną na festiwal filmowy w San Sebastián, woli przerabiać w głowie ich dzieła, niż uczestniczyć w imprezie świętującej piękno X Muzy. Być może dlatego, że mimo wielu lat prób Mort nie napisał wciąż genialnej książki, którą powinien był do tej pory napisać, a każda porażka w spotkaniu wyobraźni z niezapisaną stroną tworzyła w jego umyśle nowe neurozy. Gdy nasz przyszły literat i znawca kina odkrywa, że jego żona woli młodszych i "z dokonaniami", serce krwawi mu z żalu. Na szczęście spotyka uroczą hiszpańską kardiolożkę, która, jak się okazuje, także żyje w nieudanym małżeństwie. Czy ta dwójka będzie w stanie sobie wzajemnie pomóc? I co ważniejsze, czy Mort przekona się do współczesnego kina?



Dramat "Odkupienie" opowiada o dwóch małżeństwach, które spotykają się pewnego dnia w przykościelnej sali konferencyjnej. Nie od początku wiadomo, jaki jest cel spotkania. Okazuje się, że pary są rodzicami chłopców, którzy brali udział w krwawej szkolnej strzelaninie. Jeden był ofiarą, drugi - napastnikiem. Kurtuazyjna rozmowa przybiera coraz bardziej dramatyczny ton, emocje sięgają zenitu, a uczestnicy próbują na własny sposób poradzić sobie z tym, co zaszło, i znaleźć ukojenie, może usprawiedliwienie. Początkowo onieśmieleni, z czasem odsłaniają się coraz bardziej, pozwalając, aby emocje wzięły górę i doprowadziły do dramatycznego, chwytającego za serce finału.

Po obejrzeniu dokumentu "Truflarze" będziecie chcieli rzucić wszystko i wyjechać do Włoch, aby w piemonckich górach zbierać tytułowe grzyby! Carlo, Enrico, Piero i Sergio mieszkają nieopodal Mediolanu, gdzie od lat razem ze swoimi ukochanymi psami szukają rzadkich i drogich trufli Alba. Ten niezwykły rarytas jest przedmiotem pożądania ludzi na całym świecie, którzy gotowi są zapłacić za niego niemal każdą cenę. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach nie wszystko jest na sprzedaż. Dla grupy uroczych włoskich staruszków trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów.



Francuski thriller "Kochankowie" opowiada o miłosnym trójkącie, w którym splatają się ogień uczuć, wewnętrzne konflikty, niebezpieczeństwo podszyte kłamstwem, tajemnice i materialne pokusy świata pełnego luksusów. Na jednej z wysp Oceanu Indyjskiego, na której spędzają czas małżonkowie, Léo i Lisa, dochodzi do przypadkowego spotkania z dawnym ukochanym Lisy, Simonem. Kochankowie rozstali się w niejasnych okolicznościach, a ich uczucie wybucha z nową siłą.



W piątek do kin wchodzą także dwa familijne filmy. Główną bohaterką duńskiej produkcji "Emma i Święty Mikołaj" jest tytułowa 11-latka, której największym pragnieniem jest spotkanie z elfami, w których istnienie bezgranicznie wierzy. Gdy niespodziewanie pojawia się w jej życiu sam Święty Mikołaj i jego żona Julie, nagle ma okazję dołączyć do nich w magicznej wyprawie do królestwa elfów. Teraz Emma będzie miała okazję pomóc Świętemu Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk złej królowej elfów...



Z kolei inna duńska produkcja "Jak zostać Świętym Mikołajem 2" rozgrywa się na północy bajkowej Grenlandii, gdzie znajduje się dom, w którym mieszka 12-letnia Lucia z rodzicami. Jest ona pierwszą dziewczynką uczącą się w międzynarodowej szkole dla Mikołajów. W dniu, w którym maszyna prezentowa ma rozpocząć produkcję, najlepszy przyjaciel Lucii - Oskar zostaje oskarżony o kradzież magicznego kryształu Króla Zimy. Dziewczynka jest zdeterminowana, by walczyć z niesprawiedliwością. Razem z Oskarem uciekają, aby odnaleźć prawdziwego złodzieja i udowodnić niewinność chłopca. Wkrótce odkrywają tajne stowarzyszenie Szarych Braci, którzy przysięgli zniszczyć kryształ i na zawsze zgasić blask Bożego Narodzenia. Lucia uświadamia sobie, że stawka jest dużo większa niż myślała. Przyjaciele muszą pokonać bractwo, aby ocalić święta i Króla Zimy.



Już w sobotę do kin wejdzie również animacja "W 80 dni dookoła świata" . Jej głównym bohaterem jest Obieżyświat - sympatyczny nastoletni małpiszon, który marzy o wielkich przygodach i dalekich podróżach. Na co dzień jednak słucha się mamy, chodzi do szkoły i generalnie wiedzie raczej spokojne życie. Wszystko odmieni jednak spotkanie z nieco postrzeloną żabą o imieniu Phileas, która zaproponuje Obieżyświatowi udział w szalonym zakładzie: jeśli uda im się objechać świat w 80 dni, zgarną pokaźną nagrodę i zyskają sławę. Mimo sprzeciwu mamy i zaskoczeniu przyjaciół młody małpiszon wyrusza wraz z Phileasem w pełną wyzwań i niebezpieczeństw podróż przez świat, którego wcale nie zna. Czeka go spotkanie z dzikimi plemionami, niezwykłymi zwierzętami, niesłychanymi cudami natury oraz mnóstwo zabawnych i zaskakujących zwrotów akcji. Przede wszystkim będzie to jednak wielka próba odwagi i przyjaźni obu podróżników. Szczególnie, że ich tropem podąża ktoś, kto pragnie pokrzyżować im szyki.