Weekend w kinie: Być jak "Gwiezdne wojny" i Celine Dion

Sensacyjny "Pitbull" to kolejna odsłona policyjnej serii, za którą stoi Patryk Vega . Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa ( Andrzej Grabowski ) z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.



250 milionów sprzedanych płyt, pięć nagród Grammy, dwa Oscary i nagroda Diamond, która potwierdziła jej pozycję jako najlepiej sprzedającej się wokalistki wszech czasów. Oto tylko część dorobku Celine Dion, której życiorys posłużył jako kanwa filmu "Aline. Głos miłości" , z dwukrotną laureatką Cezara Valérie Lemercier w roli głównej. Quebec, lata 60. Sylvette i Anglomard witają na świecie swoje czternaste dziecko - Aline. W tej skromnej rodzinie, muzyka jest najważniejsza. Kiedy producent muzyczny Guy Claude odkrywa Aline i jej złoty głos, na myśl przychodzi mu tylko jeden pomysł - uczynić z niej najlepszą piosenkarkę na świecie. Dzięki wsparciu rodziny i doświadczeniu Guya Claude'a oraz rodzącej się między nimi miłości, Aline będzie podążać ku wyjątkowemu przeznaczeniu.



"Na srebrnym globie" (1977/1987) Andrzeja Żuławskiego mógł stać się jednym z najbardziej przełomowych filmów science-fiction w historii kina - jeszcze przed "Gwiezdnymi wojnami" George'a Lucasa . Rozmach produkcyjny, gwiazdorska obsada, rewolucyjne kostiumy i scenografia zapowiadały arcydzieło. Dlaczego zatem władze kinematografii PRL wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed końcem zdjęć? Pozostał film-legenda, który nadal inspiruje filmowców z całego świata oraz rozgrzewa emocje dawnych członków ekipy równie silne dziś co 40 lat temu. "Ucieczka na srebrny glob" Kuby Mikurdy prezentuje największą tajemnicę i niespełnione marzenie polskiego kina. Poznajemy także prywatne kulisy powstawania filmu - Żuławski był wówczas świeżo po rozstaniu z pierwszą żoną Małgorzatą Braunek i praca nad ambitnym dziełem stanowiła dla niego rodzaj terapii.



Biograficzny "Nędzarz i madame" ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich - Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go jako Brata Alberta. Buntownicza natura oraz niezgoda na zło i cierpienie sprawiają, że ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w trumnie. Po osiągnięciu sławy porzuca sztukę, aby służyć ludziom. Jego tragiczny los wieńczy załamanie, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych. Wkrótce jednak odrodził się i powrócił, jako Brat Albert - przyszły święty. Filmową historię jego życia dopełniają losy sławnych przyjaciół i artystów - Heleny Modrzejewskiej i Józefa Chełmońskiego.



Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie kolej na ciebie! "Ty jesteś następna" to horror o grupie uczennic prestiżowej szkoły, które w ramach niewinnej zabawy odprawiają tajemniczy rytuał wywoływania duchów. W kolejnych dniach dziewczyny, jedna po drugiej, zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. W roli głównej popularna aktorka i modelka: Suki Waterhouse ( "Assassination Nation" , "Pokemon Detekty Pikachu" ).



W 2011 roku szwedzcy dziennikarze Martin Schibbye i Johan Persson postawili wszystko na jedną kartę, nielegalnie przekraczając granicę między Somalią i Etiopią. Chcieli donieść o tym, jak bezwzględna walka o ropę wpłynęła na ludność izolowanego i nękanego konfliktami regionu Ogaden. Pięć dni później leżeli ranni na piasku pustyni, postrzeleni i schwytani przez armię etiopską. Ale kiedy umarł ich pierwszy temat reportażu, zaczęła się zupełnie inna historia... Właśnie o tych wydarzeniach opowiada dramat biograficzny "438 dni" .



Familijna produkcja "Wicher. Ostatni rozdział" kończy serię filmów, w której zakochały się tysiące dzieciaków na całym świecie. Ari zamieszkała w stadninie, w której opiekuje się Wichrem i innymi końmi. Po letniej burzy trafiają tam spłoszone konie z cyrku. Ari zaprzyjaźnia się z pracującym w zespole cyrkowym Carlo. Zauważa, że jeden ze starszych i już chorych koni - Huragan, jest zmuszany do występów przez okrutnego reżysera Yiriego. Ari, Carlo i Wicher opracowują plan uratowania konia. Nie będzie to łatwe, ponieważ Yiri ma równie niecne plany wobec Wichra. To będzie wyjątkowo trudna misja.

Animacja "Pszczółka Maja: Mały wielki skarb" to najbardziej porywająca i zabawna część przygód słynnej pszczółki i jej skrzydlatej ekipy. Tym razem Maja i Gucio wyruszają z tajną misją. Od tego czy uda im się uratować małą księżniczkę mrówek zależą losy całej łąki. Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc nieustraszonych mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy: chciwi łowcy nagród, tajni wysłannicy obcych łąk i zwykłe skrzydlate opryszki. Na dodatek wkrótce okaże się, że pestka tak naprawdę jest jajkiem, z którego wykluje się mała sympatyczna, ale nieco nieogarnięta mrówka.



