Weekend w kinie: Bogowie, kosmici, potwory

Sześć filmów weszło na ekrany polskich kin w piątek, 14 czerwca. Najgłośniejsze z premier to całą pewnością: nowa odsłona słynnych "Facetów w czerni", kolejna część przygód Godzilli, a także rodzimy dramat historyczny "Krew Boga".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krew Boga" [trailer] materiały dystrybutora

Najnowszy film nominowanego do Oscara i nagrodzonego na festiwalu w Berlinie Bartosza Konopki ("Królik po berlińsku") zatytułowany "Krew Boga", to posiadająca współczesny wymiar refleksja nad istotą wiary i Kościoła, formą przypominająca bezkompromisowe dzieła Nicolasa Windinga Refna oraz serialowy hit "Gra o tron". Na zeszłorocznym festiwalu w Gdyni film uznano za mocniejszy atak na polski Kościół niż "Kler". Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord (Krzysztof Pieczyński). Okrutnie doświadczony przez los, lecz twardo stąpający po ziemi wojownik, już dawno zginąłby gdyby nie pomoc Bezimiennego (Karol Bernacki) - pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość. Pomimo różnic w światopoglądzie i podejściu do religii, mężczyźni zostają towarzyszami podróży. Kontynuują wędrówkę połączeni wspólnym celem - chcą odnaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę pogan. Chociaż chrystianizacja mieszkańców to jedyny sposób, by uchronić ich przed zbliżającą się zagładą, misję bohaterów spróbują zatrzymać kapłan pogan oraz ich wódz, Geowold (Jacek Koman)...