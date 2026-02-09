Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr. Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

"Super Mario Galaxy Film". Gwiazdy w obsadzie głosowej

Tytułowy bohater ponownie przemówi głosem Chrisa Pratta. W obsadzie powrócą także Anya Taylor-Joy (księżniczka Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) i Keegan-Michael Key (Toad). W nowe postaci, Bowsera Jr. i księżniczkę Rosalinę, wcielą się Benny Safdie i Brie Larson.

Produkcja będzie oparta na dwóch częściach gry wideo "Super Mario Galaxy", które ukazały się w 2007 i 2010 roku. Film jest kontynuacją hitu z 2023 roku. "Super Mario Bros. Film" zarobił na całym świecie 1,361 miliarda dolarów.

"Super Mario Galaxy Film". Kiedy premiera?

"Super Mario Galaxy Film" wejdzie do polskich kin 10 kwietnia 2026 roku.