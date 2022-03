Pierwszą przesuniętą premierą, o jakiej poinformowało studio Warner Bros. jest "Black Adam" z Dwaynem Johnsonem w roli tytułowej. To już kolejna zmiana terminu wejścia do kin tego komiksowego widowiska. Pierwotnie film miał trafić na ekrany kin 20 maja, potem przesunięto ten termin na 29 lipca. Ogłoszona właśnie nowa data to 21 października tego roku.

Powyższa informacja, którą w mediach społecznościowych podzielił się z fanami Johnson, nie jest jedyną dotyczącą najbardziej oczekiwanych filmów Rozszerzonego Uniwersum DC (DCEU).



Niedługo potem poinformowano o przesunięciu premier filmów "Flash" i "Aquaman and the Lost Kingdom". Pierwszy z nich miał pojawić się w kinach 4 listopada tego roku, ale trafi tam dopiero 23 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo, jak przesunięcie premiery "Flasha" wpłynie na premierę przeznaczonego na platformę HBO Max filmu "Batgirl". Obydwa filmy łączy bowiem postać Batmana, w którą wciela się Michael Keaton .

Z kolei druga część "Aquamana" została przesunięta z 16 grudnia tego roku na 17 marca roku przyszłego. Dzięki temu film nie będzie konkurować z kontynuacją "Avatara" , którego druga część ma trafić do kin 16 grudnia. O ile po raz kolejny jej premiera nie zostanie przesunięta.

Okazję do zmierzenia się w box-office z filmem Jamesa Camerona będzie miało inne komiksowe widowisko Warner Bros., film "Shazam! Fury of the Gods", którego nowa data premiery ustalona została właśnie na 16 grudnia 2022 roku. Czyli aż o siedem miesięcy wcześniej niż wcześniej ustalono.

Spośród wszystkich filmów sygnowanych marką DC najwcześniej do kin trafi animowany film "DC Liga Super-Pets" . Opowieść o psie Supermana i innych zwierzakach obdarzonych supermocami będzie można zobaczyć w kinach 29 lipca tego roku. Głosów bohaterom tego filmu użyczyli m.in. Dwayne Johnson, Kevin Hart , Kate McKinnon , Diego Luna , a także John Krasinski (Superman) i Keanu Reeves (Batman).

