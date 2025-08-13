W takiej roli ją uwielbiamy! Gwiazda Hollywood znów wcieli się w agentkę

Angelina Jolie ponownie w roli agentki

Angelina Jolie znana jest ze swoich szpiegowskich występów. 20 lat temu oglądaliśmy ją i jej byłego męża w filmie "Pan i Pani Smith". Teraz gwiazda ponownie łączy siły z Dougiem Limanem i stworzy zupełnei nową produkcję, w której ponownie zagra agentkę.

O czym opowie film? Angelina Jolie zagra Bright, agentkę, która nie boi się złamać kilku zasad, by osiągnąć zamierzony cel. Gdy do jej ekipy dołączy nowy fachowiec, Charlie, sprawy przybiorą niespodziewany obrót. Towarzysz będzie miał nieodparte wrażenie, że Bright robi wszystko, by usunąć nowego kolegę.

Za scenariusz odpowiada F. Scott Frazier, który pracował m.in. przy "Stacji szyfrującej", "Zderzeniu" czy "xXx: Reaktywacja". Doug Liman obiecnie pracuje jeszcze nad superprodukcjami, w których główną rolę zagra Tom Cruise.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie film z Angeliną Jolie pojawi się w kinach i kto wystąpi u boku utalentowanej aktorki.

Ostatnie projekty Angeliny Jolie

50-letnią Jolie niedawno mogliśmy oglądać w marvelowskich "Eternals", który zdecydowanie nie zachwycił widzów i krytyków. Później aktorka promowała biograficzny film "Callas", w którym sportretowała wybitną śpiewaczkę operową, Marię Callas. Obecnie czeka na premierę "Couture", który wyreżyserowała Alice Winocour.

Zdjęcie Angelina Jolie jako Maria Callas / materiały prasowe

