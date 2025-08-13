Polskie "Przeminęło z wiatrem

Najwcześniejsze jego wspomnienia dotyczą Włodzimierza Wołyńskiego - stamtąd pochodzi reżyser "Nocy i dni". Jak sam wspomina, była to mała mieścina, jakby żywcem wyjęta z płócien Marca Chagalla, licząca trzy tysiące mieszkańców, z czego dziewięćdziesiąt procent byli to ludzie wyznania mojżeszowego, zajmujący się usługami dla wojska. Jego ojciec był oficerem, on sam wychował się w otoczeniu garnizonów wojskowych. Antczak powtarzał, że dorastał w teatrze, a w zasadzie w trzech teatrach. Pierwszym była Polska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii. Drugim 23 Pułk Piechoty, a trzecim - 27 Pułk Artylerii Lekkiej.

Nie bez powodu często mówił w wywiadach, że wojsko i pułk były niczym teatr. Żołnierze, na których patrzył za dziecka, byli dla niego jak postaci z filmów. Potem przyszła wojna, ciężkie czasy dla wszystkich, trzeba było uciekać. Rodzina Antczaków została wywieziona na Białozowszczyznę. Po wojnie znaleźli się w Opolu, następnie pod Lublińcem. W 1953 roku Antczak ukończył aktorstwo w Łodzi. Szybko piął się do góry, został dyrektorem teatru Osa. Grał, reżyserował, aż w końcu pojawiła się telewizja, do czego jeszcze wrócimy. Historia jego życia jest barwna i pełna niespodzianek, można opowiadać o niej na różne sposoby, ale widzowie zapamiętali na zawsze ten jeden film - "Noce i dnie".

- Pytają mnie - dlaczego robię ten film? Pytają alpinistów - dlaczego zdobywają te szczyty, odpadają ze ścian, giną? Po prostu chcą wejść na szczyt. Ja też. Ktoś może nie lubić "Nocy i dni", ale nikt nie zaprzeczy, że w tej książce zawarte jest po prostu kilkadziesiąt lat życia Polaków, los całego pokolenia. Cztery pory roku. Ziemia, którą trzeba uprawiać. I przemijanie: czas, działanie czasu na materię. [...] To piękna i wstrząsająca ballada o ludzkim bytowaniu. W literaturze jest niewiele książek utkanych z tak niematerialnych rzeczy: polskich mgieł, polskiego błota, ze śniegu, wichru... Suma tych elementów wtopionych w los człowieka jest czymś fascynującym.

Jerzy Antczak tak wspominał motywacje kierujące nim w pracach nad adaptacją powieści Marii Dąbrowskiej. Autobiografia reżysera pt. "Jak ja ich kochałem" pełna jest anegdot z tamtego czasu. Premiera "Nocy i dni" na festiwalu w Gdyni w czerwcu 1975 r. przerosła jego najśmielsze oczekiwania. Film zdobył Złote Lwy ex aequo z "Ziemią obiecaną" Andrzeja Wajdy i nagrodę publiczności. Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki otrzymali główne nagrody aktorskie. W Warszawie film był grany przez pół roku w szesnastu kinach. Non stop. Półtora roku wystarczyło, by zgromadzić dwadzieścia trzy miliony widzów.

Nagłówki w polskiej prasie podkreślały wielkość filmu Antczaka. "Arcydzieło z miłości", "Epopeja człowieczego losu". Zagraniczni dziennikarze, kiedy obejrzeli "Noce i dnie" na festiwalu w Berlinie, porównywali je do "Sagi rodu Forsyte’ów", "Wojny i pokoju" oraz "Doktora Żywago". "Los Angeles Times" pisało o polskim "Przeminęło z wiatrem".

Hasła te bynajmniej nie były na wyrost. Film obejmuje czterdzieści lat życia bohaterów, to epicka saga rodzinna z wielkimi namiętnościami i dramatami, rozgrywająca się na przełomie XIX i XX w., kiedy Polska była pod zaborami. Na planie pracowało kilkuset aktorów i kilka tysięcy statystów. Zdjęcia trwały dwa lata. Bogate tło historyczne, kostiumy, scenografia - rozmach całości robił wrażenie. Jerzy Kawalerowicz, ówczesny szef zespołu "Kadr", początkowo nie wierzył w powodzenie projektu, już na etapie konspektu nie zostawił suchej nitki na Antczaku. A jednak ryzyko się opłaciło. Film zjechał cały świat: od Paryża i Rzymu, przez Iran i Indie, aż w końcu trafił za ocean. Krytycy zdecydowali: to jest film na Oscara.

"Noce i dnie" to piąty polski film, który pojechał podbijać Hollywood: po "Nożu w wodzie", "Faraonie", "Potopie" i "Ziemi obiecanej". Statuetka trafiła ostatecznie do "Czarne i białe w kolorze" Jean-Jacquesa Annaud, reżysera późniejszego "Imienia róży".

Antczak nie wrócił do kraju, osiadł na dobre w Stanach. Wcześniej został wyrzucony z Telewizji Polskiej, co z pewnością bardzo mocno przeżył. W latach 60. i 70. był naczelnym twórcą Teatru Telewizji, wyreżyserował ponad sto przedstawień, m.in. słynne wystawienie "Kordiana" z Ignacym Gogolewskim w roli głównej. Krąży anegdota o tym, że przebywając w Paryżu Antczak wszedł do przypadkowego antykwariatu, w którym leżał "biały kruk" - egzemplarz książki Słowackiego, wydany przez niego własnym kosztem w 1834 roku. Właścicielem antykwariatu był Polak. Chciał oddać Antczakowi książkę za darmo.

Jerzy Antczak: Nie tylko "Noce i dnie"

Retrospektywa w ramach Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu pokazuje Antczaka z różnych okresów jego twórczości. "Hrabina Cosel", według powieści Ignacego Józefa Kraszewskiego pod tym samym tytułem, to jeden z wczesnych filmów Antczaka, powstał w 1968 r., gdy ten równolegle święcił triumfy na deskach teatru. Film płaszcza i szpady, na którym komisja scenariuszowa początkowo wieszała psy, obejrzało 10 milionów widzów.

Sporo miejsca w Zwierzyńcu zostanie poświęcone także jego późniejszym produkcjom, jak "Dama kameliowa" na podstawie Aleksandra Dumasa. Film doczekał się specjalnego pokazu dla członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale tym razem Antczak nie otrzymał nominacji. Według regulaminu, filmy realizowane przez telewizję nie mogą brać udziału w oscarowej rywalizacji, a ten sfinansowała Telewizja Polska.

Przegląd twórczości Antczaka wieńczy "Chopin. Pragnienie miłości", ostatni film w dorobku reżysera, jednocześnie wielce znamienny, bo już za miesiąc 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otworzy "Chopin, Chopin!" - kolejny filmowy hołd dla kompozytora.

Zrobienie filmu o takiej postaci było dla Antczaka marzeniem, wskazówek poszukiwał m.in. w książce "Fryderyk Chopin" Franciszka Liszta, napisanej tuż po śmierci kompozytora. Słowa, którymi go opisywał, reżyser przytacza w swojej autobiografii:

- Trudno spotkać naturę bardziej kapryśną, skłonną do dziwactw czy ekscentrycznych zachowań. Jego wyobraźnia była niezwykle żywa, uczucia gwałtowne, fizyczna konstrukcja wątła, pobudliwa. Jego oczy były bardziej uduchowione niż marzycielskie. Piękne włosy miały jedwabistą fakturę. Nos był odrobinę wykrzywiony. A jego zachowanie i wytworne maniery naznaczone były taką dystynkcją, że musiano traktować go jak księcia.

To, co Liszt widział w Chopinie, Antczak odnalazł w Piotrze Adamczyku. Głównie zależało mu na tym, by odbrązowić i zdemitologizować historie narosłe wokół tytułowego bohatera. Film spotkał się z mieszanymi recenzjami, ale Krzysztof Teodor Toeplitz potwierdził przeczucia reżysera co do samego wizerunku Chopina.

- Przeciętny widz niewiele wie na temat tego wielkiego kompozytora, zna tylko jego muzykę - pisał Toeplitz. - W naszej świadomości Chopin istnieje jako bohater romantyczny, nieskazitelny, schorowany i do końca cierpiący z powodu tego, że nie mógł wziąć udziału w Powstaniu Listopadowym. Antczak i Barańska pokazali, że Fryderyk był muzycznym geniuszem, ale był też neurasteniczny, rozkapryszony, rozpieszczony przez paryskie salony, chwilami arogancki, a w wybuchu gniewu straszny. Dzięki temu postać Chopina staje się nam bliższa, widzimy w nim bowiem nie ideał, ale po prostu człowieka, który jak każdy z nas ma swoje słabości, wzloty i upadki.

Książkę "Jak ja ich kocham" kończy swoisty list Antczaka do czytelników, napisany 10 października 2019 r., w dniu, w którym Olga Tokarczuk dostała nagrodę Nobla. Powołuje się w nim na książkę innego noblisty, a mianowicie "Na wschód od Edenu" Johna Steinbecka, która "od najmłodszych lat była niemal jego biblią, z której czerpał siły do pokonywania wyborów życia". Antczak mówi za swoim idolem: "czuję, że człowiek to coś bardzo ważnego, może ważniejszego niż gwiazda. To nie teologia. Nie mam słabości do bogów. Ale mam w sobie miłość do tego olśniewającego tworu - duszy ludzkiej. To rzecz cudowna i jedyna we wszechświecie".

Barbara Hollender w książce "Od Kutza do Czekaja", wspomina, że odbierając nagrodę Diamentowych Lwów na festiwalu w Gdyni, Antczak powiedział ze sceny: "Będziecie mieli lepsze filmy, będziecie mieli lepszych reżyserów, ale nikt nie będzie was kochał tak jak ja". Z tym przesłaniem można wrócić do filmów 95-letniego obecnie Jerzego Antczaka w Zwierzyńcu.