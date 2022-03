"Jestem bardzo wdzięczna, za to, że mój mąż został tak doceniony w swoim rodzinnym mieście, które kochał. Bardzo często opowiadał mi o Kielcach. (...) To popiersie i twórczość mojego męża zostaną tutaj na długie lata i będą o nim przypominać. Dziękuję Prezydentowi Kielc i mieszkańcom za uhonorowanie mojego męża" - powiedziała Maria Krawczyk-Gołas, wdowa po Wiesławie Gołasie.

Wiesław Gołas służył w Szarych Szeregach

W wydarzeniu na Skwerze Szarych Szeregów wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, którego absolwentem był Wiesław Gołas oraz harcerze z I KDH im. Dionizego Czachowskiego, do której należał Wiesław Gołas, w czasie II wojny światowej służący w Szarych Szeregach pod pseudonimem "Wilk".

Reklama

Marcin Chłodnicki zastępca prezydenta Kielc zaznaczył, że kielecka Aleja Sław na Skwerze Szarych Szeregów to wyjątkowe miejsce, w którym kontynuowana jest tradycja upamiętniania wybitnych postaci. "Wiesław Gołas to nie tylko wybitny artysta, znana jest również jego bohaterska przeszłość w Szarych Szeregach, więc to miejsce bardzo łączy się z tą postacią" - powiedział Chłodnicki.

Wiceprezydent Kielc Agata Wojda przypomniała słowa Jana Jakuba Kolskiego, które powiedział po śmierci Wiesława Gołasa. "Poza talentem i perfekcjonizmem w pracy, Wiesław Gołas miał umiejętność bycia dobrym dla ludzi, to rodzaj człowieczeństwa, które rzadko się spotyka. To człowieczeństwo jest nam bardzo potrzebne w tych trudnych czasach" - wspominała.



Autorem popiersia aktora jest Paweł Witkowski, artysta i nauczyciel z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Rzeźba została wybrana w konkursie, ogłoszonym przez Związek Artystów Rzeźbiarzy.

"Przygotowując się do konkursu, początkowo odrzuciłem tę koncepcję, ale po pewnym czasie powróciłem to tego zamysłu, aby Wiesława Gołasa przedstawić jako Tomasza Czereśniaka z serialu 'Czterej pancerni i pies', ponieważ dla mnie było to najbardziej charakterystyczne ujęcie" - powiedział Witkowski.



Wiesław Gołas: Mistrz epizodu 1 / 12 Jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, wykonawca słynnej piosenki "W Polskę idziemy" i odtwórca około 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych - Wiesław Gołas kończy w w piątek, 9 października, 85 lat. Zanim został aktorem, w czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów. Kradł i szmuglował broń dla swoich kompanów, a także wziął udział w rozstrzelaniu konfidenta. Aresztowany przez Gestapo, trafił do celi, w której wcześniej siedział jego ojciec (który zginął potem na Majdanku). Kinowym debiutem Gołasa był epizod niemieckiego żandarma w "Pokoleniu" (1954) Andrzeja Wajdy, potem oglądaliśmy go jeszcze w małych rolach w "Lotnej" (1959) Wajdy (jako żołnierz łapiący kury) i "Zezowatym szczęściu" (1960) Andrzeja Munka (oficer UB); popularność przyniósł mu jednak dopiero występ w "Mężu swojej żony" (1960) Stanisława Barei, w którym ekranową partnerką Gołasa była Elżbieta Czyżewska. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Oprawę wokalną wydarzenia zapewnili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Wykonali utwór z repertuaru Wiesława Gołasa "W Polskę idziemy".

Wieslaw Gołas: Mistrz epizodów

Wiesław Gołas przyszedł na świat 9 października 1930 r. w Kielcach, choć oficjalnie w metryce urodzenia wpisano mu datę 4 października. W 1943 r. wstąpił go Szarych Szeregów, gdzie był najmłodszy z grupy. Rok później podczas jednej z akcji został aresztowany przez Gestapo. Zamknięto go w celi, w której wcześniej przebywał aresztowany przez Niemców jego ojciec.



Po wojnie Gołas w 1954 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W tym samym roku zadebiutował w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze rolą Papkina. Występował także na scenie stołecznych teatrów: Dramatycznego (1955-85) oraz Polskiego (1985-92). Stworzył ponad 120 ról filmowych, kabaretowych i telewizyjnych. Kojarzony był głównie z postaciami komediowymi m.in. Tomkiem Czereśniakiem z "Czterech pancernych i psa" , Przemysławem Stefanem Waldkiem z "Dzięcioła" , Robertem z "Żony dla Australijczyka" i kreacjami kabaretowymi. W dorobku miał również ważne role dramatyczne, wśród nich tytułowego "Ogniomistrza Kalenia" w filmie Ewy i Czesława Petelskich. Był współtwórcą kabaretu "Koń" oraz - w latach 1965-74 - gwiazdą kabaretu "Dudek".

"Dzięcioł": Kariera playboya 1 / 6 Scenariusz "Dzięcioła" napisali: znany felietonista Krzysztof Teodor Toeplitz i Jerzy Gruza - wówczas głównie twórca popularnych programów rozrywkowych, który tym filmem zadebiutował na dużym ekranie. Źródło: East News Autor: INPLUS udostępnij

Wiesław Gołas był odznaczony m.in Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1963). Wręczono mu także Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1968), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego (1977) oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2009). W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości.



Wiesław Gołas zmarł 9 września 2021 roku. Miał 90 lat.

Pogrzeb Wiesława Gołasa 1 / 15 Wiesław Gołas został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w rodzinnym grobie. Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Zobacz też:

"Batman" nie podbił Chin. Ile już film zarobił na świecie?

Daniel Radcliffe nie chce wracać do roli Harry'ego Pottera. Co z nowym filmem?

Oscary 2022: Rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim na oscarowej gali?