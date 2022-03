W połowie lutego ogłoszono, że gospodarzami tegorocznej oscarowej gali będą Regina Hall, Wanda Sykes i Amy Schumer . Ta ostatnia gościła niedawno w programie "The Drew Barrymore Show", gdzie ujawniła, czego widzowie mogą się po niej spodziewać. Zapytana o to, czy podczas ceremonii planuje poruszyć temat wojny w Ukrainie, Schumer przyznała, że nie zamierza go ignorować.



"Na pewno ciąży na nas duża presja. Wielu z nas uważa, że ten wieczór powinien być odskocznią od tych wszystkich dramatycznych doniesień, okazją do tego, by zapomnieć na chwilę o otaczających nas tragediach. Ale nie sposób zaprzeczyć, że będziemy mieć ogromną widownię, co moim zdaniem należy wykorzystać. Myślę, że to świetna okazja, by skomentować te okropne rzeczy, które dzieją się obecnie na świecie" - powiedziała.

Amy Schumer porozmawia z Wołodymyrem Zełenskim?

Amy Schumer ujawniła też, że wpadła na pewien pomysł, który już podsunęła zespołowi realizującemu galę wręczenia Oscarów. "Powiedziałam ekipie produkcyjnej, że świetnie byłoby połączyć się satelitarnie z prezydentem Zełenskim albo chociaż wyemitować nagranie z nim. Myślę, że warto to zrobić, bo galę obejrzy mnóstwo osób. Nie boję się takiego posunięcia, ale to nie ja jestem producentem Oscarów, więc decyzja nie należy do mnie" - zdradziła komiczka.

Rozmowa na żywo z ukraińskim przywódcą z całą pewnością wpłynęłaby na zainteresowanie oscarową galą, którą z roku na rok ogląda coraz mniej ludzi. W 2021 roku ceremonię obejrzało o 51 proc. mniej widzów niż w roku poprzednim. Jak będzie tym razem, dowiemy się wkrótce. 94. gala wręczenia najbardziej prestiżowych nagród w branży filmowej odbędzie się w nocy z 27 na 28 marca.



