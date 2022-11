Jak informuje portal "Variety", oprócz zagrania roli głównej, Viola Davis będzie też jedną z producentek filmu "G20" realizowanego przez Amazon Studios i MRC Films. Jego reżyserką będzie Patricia Riggen ( "33" ), która zrealizuje scenariusz autorstwa Noah i Logana Millerów ("Kokainowy Rick") poprawiony przez Caitlin Parrish ("Supergirl") i Erikę Weiss ("The Red Line"). Film będzie miał premierę na platformie streamingowej Amazon Prime.



"G20": Viola Davis jako amerykańska pani prezydent

Enigmatyczny opis fabuły filmu "G20" pozwala sądzić, że będzie to sensacyjny thriller akcji zrealizowany według klasycznych wzorów tego gatunku. Podczas szczytu grupy G20 dojdzie do ataku terrorystów. Grana przez Violę Davis amerykańska prezydent Taylor Sutton zmuszona zostanie do wykorzystania całej swojej wiedzy, by ochronić nie tylko przywódców innych państw, ale też swoich bliskich.

"Viola to unikalny talent zarówno przed, jak i za kamerą. Nie możemy się doczekać tego, co wniesie swoim dynamicznym aktorstwem do roli prezydent Sutton. Film 'G20' stworzy zespół niewiarygodnie utalentowanych filmowców" - zapewnia Julie Rapaport z Amazon Studios. "Viola wniesie do tej roli swoją nieporównywalną siłę, głębię i humor. Z kolei Patricia jest idealną reżyserką do odnalezienia równowagi w tej opowieści, która polega nie tylko na silnej postaci, ale jest także rasowym kinem gatunkowym" - dodają producenci Brye Adler i Jonathan Golfman.

Viola Davis: Aktorka z misją 1 / 7 Viola Davis należy do grona najbardziej cenionych aktorek, nawet jeśli na ekranie pojawia się jedynie w rolach drugoplanowych. W 2007 roku wystąpiła w filmie "Noce w Rodanthe" u boku Richarda Gere'a oraz Diane Lane. Jej następny film "Wątpliwość", gdzie Davis zagrała z Meryl Streep, Philipem Seymourem Hoffmanem i Amy Adams został bardzo wysoko oceniony przez krytykę, a sama Davis została nominowana do Oscara i Złotego Globu jako najlepsza aktorka drugoplanowa. Otrzymała również dwie nominacje do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych: jako najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy zespół aktorski w filmie. Źródło: Getty Images Autor: Jason LaVeris/FilmMagic udostępnij

Viola Davis była do tej pory czterokrotnie nominowana do Oscara, raz zdobyła tę nagrodę. W przyszłym roku zapewne powalczy o drugą statuetkę - szansę na nominację powinna dać jej rola w widowisku "Królowa wojownik" . Aktorka niedawno ukończyła zdjęcia do filmu "Air Jordan", w którym zagrała u boku Bena Afflecka i Matta Damona . Aktualnie Davis pracuje na planie prequela "Igrzysk śmierci" , filmu "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes".