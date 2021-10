30 października minie osiem lat od tragicznej śmierci Paula Walkera. Pamięć o nim ponownie ożyła, gdy na Instagramie jego 22-letniej córki Meadow pojawiły się fotografie z ceremonii ślubnej z aktorem Louisem Thorntonem-Allanem. Obserwujący profil modelki przesyłali gratulacje, podkreślając, że jej ojciec “na pewno byłby dumny i szczęśliwy". Uwagę fanów szczególnie przykuło zdjęcie, na którym Vin Diesel odprowadza pannę młodą do ołtarza. Ten niezwykły gest filmowego Dominica Toretto prawdziwie poruszył fanów.

Vin Diesel: Jest ojcem chrzestnym córki Paula Walkera

“Ten widok wzruszył mnie do łez, a jestem facetem" - przyznał jeden z komentujących. “To taki piękny gest" - zauważyła kolejna osoba. "Poruszający obraz, oto dowód prawdziwej przyjaźni" - pisali internauci. “Rodzina, o której tak często wspominali w filmie, okazuje się prawdziwa" - dodał kolejny komentujący.



Dla fanów był to wzruszający gest, dla samego Vina Diesela, który jest ojcem chrzestnym Meadow Walker, był to nie tyle obowiązek, co wielki zaszczyt, móc towarzyszyć córce swojego najlepszego przyjaciela w tak wzruszającym i wyjątkowym momencie.



Vin Diesel: Paul Waker był dla mnie jak brat

Obaj aktorzy poznali się na planie filmu “Szybcy i wściekli" i szybko koleżeńska relacja z planu przerodziła się w prawdziwą przyjaźń. “Paul nie był jedynie moim przyjacielem, był dla mnie jak brat" - podkreślał wielokrotnie Diesel. Nic dziwnego, że córkę tragicznie zmarłego “brata z wyboru" traktuje jak własną.

“Meadow jest pierwszą osobą, która składa mi życzenia na Dzień Ojca. Gdy patrzę, jak bawi się z moimi dziećmi, to dla mnie najpiękniejszy widok. Ten obraz zawsze mnie porusza. W takich chwilach zastanawiam się, co widzi mój brat, który na pewno patrzy na nas gdzieś tam z góry," - przyznał w niedawnym wywiadzie dla magazynu “Extra" Diesel.



