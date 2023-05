"Vicky Cristina Barcelona" to trzeci film Woody'ego Allena , w którym obsadził Scarlett Johansson . Po raz pierwszy spotkali się na planie "Wszystko gra" z 2005 roku. Aktorka miała wówczas 19 lat. Wcieliła się w dojrzałą kobietę, która wikła się w tragiczny romans z narzeczonym siostry swego chłopaka. Rola została napisana z myślą o Kate Winslet. Na tydzień przed rozpoczęciem zdjęć ta zrezygnowała - tłumaczyła to przepracowaniem i potrzebą spędzenia czasu ze swoimi dziećmi. Postawiony pod ścianą reżyser zdecydował się wówczas na dostępną i, według niego, o wiele za młodą Johansson. Ku jego zaskoczeniu aktorka go oczarowała. W wywiadzie dla serwisu Collider porównywał ją do swoich wcześniejszych muz - Diane Keaton i Mii Farrow . W swej autobiografii "À propos niczego" z 2020 roku Allen określił ją jako "nie tylko utalentowaną i piękną, ale też obdarzoną wręcz radioaktywną seksualnością".



Scarlett Johannson jako Cristina

"Vicky Cristina Barcelona": Zbieranie obsady

Po głowie reżysera od jakiegoś czasu chodził pomysł o dwóch przyjaciółkach, które redefiniują swe wartości i przyjaźń podczas zagranicznej wycieczki. Pewnego dnia odebrał telefon z Barcelony z propozycją nakręcenia filmu w mieście i obietnicą sfinansowania go. Allen zaczął rozważać tę propozycję, gdy zaledwie dwa tygodnie później otrzymał prośbę o spotkanie od Penelope Cruz . Reżyser nie był zaznajomiony z jej filmografią - widział ją tylko w "Volver" Pedro Almodovara . Niemniej uważał ją za bardzo utalentowaną. Cruz dała znać, że wie o propozycji z Hiszpanii i byłaby jak najbardziej zainteresowana nawet najmniejszą rolą.



Z Barceloną i Cruz historia w głowie Allena zaczęła nabierać kształtu, a miejsce dla Johansson znalazło się w niej bardzo szybko. Wkrótce zainteresowanie wyraził także Javier Bardem . Allen miał więc wyzwoloną Cristinę (Johansson), malarza Juana Antonio (Bardem) i jego histeryczną żonę Marię Elenę (Cruz). Do obsadzenia pozostała tylko Vicky. Juliet Taylor, reżyserka castingu, zwróciła uwagę twórcy "Wnętrz" na szerzej nieznaną wówczas Rebeccę Hall . Allen zachwycił się nią. Mając całą obsadę, ukończył scenariusz z myślą o czwórce aktorów.

Pierwszy dzień zdjęć zapisał się szczególnie w pamięci Hall. W wywiadzie dla serwisu Indiewire wspominała, że na początku kręcili sceny do sekwencji montażowej, w której Vicky i Cristina są w restauracji. Podczas realizacji ujęć w kuchni, Hall zwróciła uwagę na garnek, w którym gotowały się żywe homary. Od razu przypomniała jej się sławna scena z "Annie Hall". Chwilę później zauważyła Allena. Reżyser wpatrywał się w garnek i homary pustym, smutnym spojrzeniem. Przez kilka minut nie reagował na innych członków ekipy.

Hall przyznała także, że praca z gwiazdami formatu Cruz i Johansson nieco ją przytłaczała. "To był mój trzeci film czy jakoś tak. Bałam się, że zauważą, że nie wiem, co robię" - śmiała się. Zaraz dodała, że wszyscy zachowali się profesjonalnie i nikt nie żył swoimi wcześniejszymi sukcesami. "Gdy zaczynasz kręcić, wszystko to ląduje za oknem, a każdy skupia się, by jak najlepiej wykonać swoją robotę. [...] Także szybko przestali być straszni i stali się ludźmi... I, prawdę mówiąc, bardzo dobrymi przyjaciółmi" - mówiła Hall dla Indiewire.



Rebecca Hall i Woody Allen na planie "Vicky Cristina Barcelona"

"Vicky Cristina Barcelona": Wyprosiła rolę, dostała Oscara

Dużym zaskoczeniem był dla niej także sposób reżyserii Allena. Twórca "Hanny i jej sióstr" nie udzielał jej zbyt wielu wskazówek. Według niej oczekiwał, że każdy z aktorów pojawi się na planie przygotowany i z własną wizją postaci, a jego rolą jest mówić "stop", gdy zacznie iść w złym kierunku. "Nie robił nic, co kojarzy mi się z konwencjonalną reżyserią... Muszę powiedzieć, że to bardzo wyzwalające i wzmagające pewność siebie, gdy ktoś tak utalentowany i wręcz legendarny jak Woody Allen ufa temu, co robisz".

Neurozy i nerwice reżysera szczególnie bawiły Cruz. W dniu, w którym kręcono scenę jej pocałunku z Johansson, Allen przesunął rozpoczęcie zdjęć. Rano zauważył na swojej skórze małą plamkę i postanowił jak najszybciej udać się do dermatologa. Zdziwiona aktorka spytała, dlaczego nie zrobi tego wieczorem, gdy wszyscy skończą pracę. "Wtedy może być już za późno" - odpowiedział jej z powagą twórca "Annie Hall". Z kolei Bardem stanął przed problemem, który pojawiał się przy wielu produkcjach z jego udziałem. Aktor nie potrafił prowadzić samochodu i nigdy nie miał prawa jazdy. Na potrzeby krótkiej sceny, w której Juan Antonio siedzi za kierownicą, musiał poświęcić kilkanaście godzin ćwiczeń. Po zakończeniu zdjęć nie zdecydował się na kontynuowanie nauki.



Woody Allen i jego gwiazdy na planie

Allen wydawał się zadowolony z dwójki hiszpańskich aktorów. Pozwolił im nawet - co u niego wyjątkowe - improwizować kwestie ich postaci po hiszpańsku. "Penelope i Javier, cały czas zachęcałem ich do improwizacji" - mówił reżyser w wywiadzie dla serwisu Collider. - "Nie miałem pojęcia, co oni mówią. Żadnego. Mogłem jednak odczytać z języka ich ciała, że jest to w jakiś sposób scena, którą napisałem".

Premiera filmu odbyła się 17 maja 2008 roku podczas festiwalu w Cannes. Produkcja spotkał się z dobrym przyjęciem krytyków, a Cruz otrzymała za swą rolę największe pochwały. Gdy nadszedł sezon nagród, hiszpańska aktorka była jedną z głównych kandydatek do Oscara za drugi plan. Jej największą rywalką była... Kate Winslet, która otrzymała w tej kategorii Złoty Glob i nagrodę Gildii Aktorów za "Lektora" Stephena Daldry'ego. Gdy ogłoszono nominacje do Oscarów, jej rola znalazła się w kategorii pierwszoplanowej (w której zresztą zwyciężyła). W tej sytuacji Cruz nie miała żadnej konkurencji.



Za rolę w "Vicky Cristina Barcelona" otrzymała Oscara

22 lutego 2009 roku odebrała z rąk Tildy Swinton Oscara za najlepszą kreację drugoplanową. "Czy ktoś kiedykolwiek zemdlał na tej scenie? Bo chyba będę pierwsza" - żartowała poruszona aktorka. W swej przemowie podziękowała pozostałym członkom obsady filmu, a także Allenowi za zaufanie i napisanie wielu wspaniałych postaci kobiecych na przestrzeni lat.

Woody Allen molestował dziecko? Gwiazdy "Vicky Cristina Barelona" są podzielone

W 2018 roku powróciły oskarżenia o molestowanie seksualne przez Allena Dylan Farrow - przybranej córki Mii Farrow, jego dawnej partnerki. Do zdarzenia miało dojść w 1992 roku, gdy kobieta miała siedem lat. Od reżysera odcięło się wówczas wiele gwiazd, które występowały w jego filmach, między innymi Michael Caine, Greta Gerwig, Elliot Page i Timothée Chalamet. Przyłączyła się do nich Rebecca Hall.



Javier Bardem i Rebecca Hall jako Vicky oraz Juan Antonio Gonzalo

Aktorka skończyła w tamtym czasie zdjęcia do "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" , kolejnego filmu Allena. We wpisie udostępnionym na Instagramie Hall przyznała, że rola w "Vicky Cristina Barcelona" była przełomowa w jej karierze i zawsze będzie za nią wdzięczna. Zdaje sobie jednak sprawę, że jej "działania mogły sprawić, że inna kobieta czuła się uciszana i odrzucona". "Nie jest to coś, z czym czułabym się dobrze w tym lub którymkolwiek innym momencie i głęboko za to przepraszam" - pisała Hall. Zapewniła także, że całą swoją gażę z "Deszczowego dnia..." przekaże na fundusz związany z ruchem Time’s Up.

Javier Bardem i Rebecca Hall w "Vicky Cristina Barcelona"

Inaczej zareagowała Scarlett Johansson. We wrześniu 2019 roku udzieliła wywiadu The Hollywood Reporter. Była wówczas po ogromnym sukcesie komiksowej megaprodukcji "Avengers: Koniec gry" i rozpoczynała promocję "Historii małżeńskiej" oraz "Jojo Rabbit", które za kilka miesięcy miały jej przynieść dwie nominacje do Oscara. "Kocham Woody'ego. Wierzę mu i zawsze jestem gotowa, by pracować z nim ponownie" - powiedziała w wywiadzie. "Spotykam się z Woodym przy każdej możliwej okazji i często rozmawiałam z nim [o oskarżeniach Farrow]. Byłam wobec niego bezpośrednia, a on był bezpośredni wobec mnie. Utrzymuje, że jest niewinny, a ja mu wierzę" - kontynuowała.

Z kolei Penelope Cruz nie zajęła jednoznacznego stanowiska. "Pojawiają się kolejne nagłówki, że jeden aktor zagrałby u niego ponownie, a inny nie zagrałby. To niczego nie zmienia. W żaden sposób nie rozjaśnia to sytuacji" - mówiła aktorka dla Vanity Fair. - "Powinniśmy ufać sprawiedliwości, ale sprawa była rozpatrywana lata temu i dziś nie jest oczywista. Powinni się nad nią pochylić jeszcze raz, a wtedy będę mogła udzielić wam odpowiedzi". Tymczasem Bardem swoje zdanie wyraził jasno. "Gdyby istniały dowody na winę Woody'ego Allena, wtedy jak najbardziej przestałbym z nim pracować. Mam jednak wątpliwości" - mówił Bardem w wywiadzie dla Paris Match. - "Sądy stanów Nowy Jork i Connecticut uznały go za niewinnego. Dzisiejsza sytuacja prawna jest tożsama z tą z 2007 roku".

Z czwórki aktorów tylko Cruz współpracowała ponownie z Allenem. W 2012 roku wystąpiła w nowelowym filmie "Zakochani w Rzymie".