Scenariusz filmu zatytułowanego "Phantom" jest już gotowy - napisał go John Fusco ( "Młode strzelby" , "Hidalgo - ocean ognia" ). Producentami filmu "Phantom" będą m.in. Harvey Mason Jr. oraz John Legend.



Pomysł na film przyszedł w trakcie zdjęć do napisanego przez Fusco filmu "The Highwaymen" z 2019 roku. Ekipa filmowa realizowała wtedy sceny w najstarszej i najsłynniejszej dzielnicy Nowego Orleanu - Dzielnicy Francuskiej.



"Byłem wtedy w Nowym Orleanie z Kevinem Costnerem , Woodym Harrelsonem i reżyserem filmu, Johnem Lee Hancockiem . Spotkałem się ze starymi kolegami muzykami i nowym pokoleniem miejscowych grajków. Znów zacząłem z nimi grać i nagraliśmy dwie płyty ze skomponowaną przeze mnie muzyką. W trakcie pandemii przemyślałem tę muzyczną podróż i chciałem jakoś połączyć pisanie scenariuszy z komponowaniem piosenek, a skomponowaną przez siebie muzykę z filmowym musicalem" - powiedział Fusco cytowany przez portal "Deadline".

"Akcja filmu osadzona będzie w zmysłowym współczesnym Nowym Orleanie, którego nocne życie tętni jazzem, R&B, neo-soulem i funkiem. W Dzielnicy Francuskiej, dzięki której Nowy Orlean jest znany jako najbardziej nawiedzone amerykańskie miasto. Pełne kreolskiej kultury, mistyki voodoo, maskarady z okazji Mardi Gras. To idealne miejsce, które przypomina paryskie scenerie znane z "Upiora w operze". Będzie to więc historia o zemście, nieodwzajemnionej miłości i tajemnicy" - dodał scenarzysta.



Realizację tego pomysłu ułatwia fakt, że "Upiór w operze" Leroux znajduje się w domenie publicznej, co sprawia, że do nakręcenia filmu na podstawie tej powieści nie jest wymagane posiadanie praw do ekranizacji.

Oryginalna historia napisana przez Leroux opowiada o genialnym kompozytorze, fizycznie zdeformowanym Eryku, który mieszka w piwnicach Opery Paryskiej. Ukochaną Eryka, z którą łączy go dziwny i tajemniczy związek, jest solistka tej opery, Christine.



