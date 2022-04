Gdy niespodziewanie umiera niania, która miała się nimi opiekować w wakacje, piątce dzieci wydaje się, że będzie to najwspanialszy czas w ich życiu. Okazuje się jednak, że w domu nie ma żadnych pieniędzy i któreś z nich musi pójść do pracy. Wybór pada na najstarszą z rodzeństwa, Sue Ellen. Dziewczynka fałszuje podanie o pracę i zostaje przyjęta do firmy odzieżowej. Rozpoczynają się szalone wakacje - o ile nikt nie powie mamie, że niania nie żyje - czytamy w oficjalnym opisie filmu z 1991 roku wyreżyserowanego przez Stephena Hereka.



Według informacji "Deadline", produkowany przez studio Treehouse Pictures remake filmu Hereka będzie uwspółcześnioną wersją, a jej bohaterami będzie afroamerykańska rodzina. Tyra Banks wcieli się w filmie "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" w rolę Rose, prezeski firmy odzieżowej, która zatrudnia główną bohaterkę filmu. W oryginalnym filmie w tę rolę wcielała się Joanna Cassidy .

Reżyserem nowej wersji filmu "Nie mów mamie, że niania nie żyje" będzie Bille Woodruff ( "Honey" , "Salon piękności"), a scenariusz napisał Chuck Hayward ("WandaVision").

W oryginalnym filmie Hereka w rolach głównych wystąpili Christina Applegate , Keith Coogan, John Getz oraz Josh Charles . Niezbyt dobrze przyjęty przez krytyków film nie był wielkim sukcesem kasowym, ale w późniejszych latach za sprawą obiegu VHS udało mu się zdobyć status kultowego.

