Chris Hemsworth i reżyser Sam Hargrave powracają z filmem "Tyler Rake 2" , w którym spektakularne sceny kaskaderskie wymagają od aktorów i ekipy godnego podziwu zaangażowania i umiejętności. "Efekt końcowy zaszokuje ludzi" - zapowiada reżyser obrazu.



Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

"Tyler Rake 2": Efekt końcowy zaszokuje ludzi

"Jest taki moment, kiedy mówisz sobie: 'to nie do zrobienia'. Ale zamiast się wycofać, przesz do przodu, w nieznane" - mówi w specjalnym materiale dotyczącym filmu "Tyler Rake 2" bohater Hemswortha.

"Z dwójką w tytule za swoim imieniem musisz co najmniej podwoić ilość akcji" - wyjaśnia reżyser Sam Hargrave i dodaje, że w filmie znajdzie się ekstremalna scena. "Na dachu jadącego pociągu ląduje prawdziwy helikopter (...) Efekt końcowy zaszokuje ludzi" - zapowiada twórca "Tyler Rake 2".

Autorem scenariusza jest Joe Russo. Po raz kolejny w filmie wystąpi również Golshifteh Farahani , obok której pojawią się także: Adam Bessa, Olga Kurylenko , Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.

Film jest kontynuacją pierwszej części, opartej na powieści graficznej "Ciudad" Ande Parksa, napisanej przez Ande Parksa oraz Joe i Anthony’ego Russo oraz zilustrowanej przez Fernanda Leóna Gonzáleza.