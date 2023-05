"Tyler Rake 2": Chris Hemsworth w płomieniach! Aktor dał się podpalić na planie filmu

Chris Hemsworth wystąpi w drugiej odsłonie filmu "Tyler Rake”. Dla wcielającego się w główną rolę aktora było to duże wyzwanie. W produkcji Netfliksa zobaczymy go całego w płomieniach – i nie są to efekty specjalne.

Zdjęcie Chris Hemsworth na planie "Tyler Rake 2" / Jasin Boland/Netflix © 2023 / materiały prasowe