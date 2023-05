"Oto zapowiedź mojego epizodu w 'Szybkich i wściekłych 10'. Gdy pierwsza część serii trafiła do kin, miałam zaledwie roczek. Dorastałam, oglądając na takich monitorach mojego ojca, Vina, Jordanę, Michelle, Chrisa i innych. Dzięki mojemu tacie wrodziłam się w tę rodzinę. Nie mogę uwierzyć w to, że teraz sama jestem w tym filmie, razem z tymi, którzy byli wokół mnie, gdy dorastałam. Dziękuje reżyserowi Louisowi Leterrierowi za jego dobroć, cierpliwość i wsparcie. (...) To prawdziwe błogosławieństwo móc w ten sposób oddać honory spuściźnie mojego ojca. Już zawsze będziemy to razem dzielić" - napisała na Instagramie Meadow Walker Thornton-Allan w opisie zdjęcia z planu dziesiątej części "Szybkich i wściekłych".

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Jak przypomina portal "Variety", Paul Walker zmarł w wieku 40 lat w wyniku koszmarnego wypadku samochodowego, do którego doszło w 2013 roku. Ostatni raz można go było zobaczyć w siódmej części serii, do której zdjęć nie zdołał już dokończyć. W scenach, które pozostały do nakręcenia, zastąpili go jego bracia Caleb i Cody. W kolejnych częściach cyklu postać grana przez Paula Walkera wciąż była wspominana przez bohaterów filmu, a w części dziesiątej ponownie będzie można go zobaczyć za sprawą retrospekcji z filmu "Szybcy i wściekli 5" .

Instagram Post Rozwiń

Premiera "Szybkich i wściekłych 10" zaplanowana została na 19 maja tego roku. W piątek w Rzymie odbędzie się uroczysta, światowa premiera filmu, na której obecne będą jego gwiazdy. W głównych rolach w filmie Leterriera wystąpili Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Sung Kang, John Cena, Jason Statham, Scott Eastwood, Michael Rooker, Helen Mirren, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior, Alan Ritchson oraz Rita Moreno. Leo Abelo Perry zagra Paula, syna głównego bohatera Dominica Toretto. Postać ta nosi imię na cześć Paula Walkera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 10" [trailer] materiały prasowe

Dziesiąta część "Szybkich i wściekłych" to preludium do oficjalnie ogłoszonego zakończenia serii. Reżyserem "Szybkich i wściekłych 11" również będzie Louis Leterrier.