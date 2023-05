Jak informuje magazyn "Fortune", Ryan Reynolds współpracuje z firmą deweloperską Remington Group, która za kupno drużyny Ottawa Senators szykuje ofertę o wartości ponad miliarda dolarów. Z kolei Snoop Dogg chce przejąć klub hokejowy jako wspólnik przedsiębiorcy technologicznego z Los Angeles, Neko Sparksa. Jeśli chodzi o The Weeknd, ten w rywalizacji o Ottawa Senators dołączył do Jeffreya i Michaela Kimelów. Braci, którzy w Toronto prowadzą firmę inwestującą w nieruchomości. Oferty na kupno klubu mogą składać do 15 maja.

Ryan Reynolds właścicielem Ottawa Senators?

Pomijając kwestie finansowe, Reynolds i The Weeknd mają pewną przewagę nad Snoop Doggiem. Mianowicie są Kanadyjczykami - Reynolds pochodzi z Vancouver, a The Weeknd z Toronto. A gra toczy się przecież o drużynę ze stolicy kraju klonowego liścia.

Dodatkowym autem Reynoldsa jest to, że wyraził zainteresowanie stworzeniem serialu telewizyjnego poświęconego Ottawa Senators, za pośrednictwem swojej firmy producenckiej Maximum Effort. Serialu podobnego do hitowego reality show "Welcome to Wrexham" w amerykańskiej telewizji FX, w którym oglądać można kulisy tego, jak funkcjonuje walijska drużyna piłkarska Wrexham A.F.C. odkąd jej współwłaścicielem jest Reynolds. Aktor osiągnął z nią już pierwszy wymierny sukces sportowy - klubu dopiero co wywalczył awans do angielskiej League Two (czwarty poziom rozgrywek).

Ottawa Senators jest na sprzedaż, ponieważ poprzedni właściciel drużyny, Eugene Melnyk, zmarł po walce z chorobą w marcu 2022 roku w wieku 62 lat. Klub zapisał swoim dwóm córkom. W ich imieniu prowadzi go rada nadzorcza. Nie są one jednak zainteresowane dalszym posiadaniem klubu. Niedawno "Forbes" wycenił Ottawa Senators na 800 mln dolarów. Pod względem wartości jest to 24 z 30 klubów NHL.