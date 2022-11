Netflix: Nowości filmowo-serialowe

"Pacjent" - francuski dramat. W rolach głównych: Txomin Vergez, Clotilde Hesme, Rebecca Williams.

Opis: Młody mężczyzna — razem ze swoją psychiatrą — próbuje dojść do prawdy po tym, jak budzi się bez wspomnień z nocy, podczas której została zamordowana jego cała rodzina.

Premiera: 30 listopada (środa)

"Pewnego razu na krajowej jedynce" - polski serial komediowy w reżyserii Grzegorza Jaroszuka oraz Jakuba Piątka. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Juliusz Chrząstowski, Anna Ilczuk, Łukasz Garlicki, Mateusz Król, Jaśmina Polak, Michał Sikorski, Maja Wolska.

Opis: Grupa skonfliktowanych nieznajomych przypadkowo rusza w trasę samochodem użytym w ucieczce po napadzie na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych. Nieoczekiwani znalazcy postanawiają zatrzymać pieniądze pomimo tego, że grasujący na wolności przestępca zrobi wszystko, żeby je odzyskać.

Premiera: 1 grudnia (czwartek)

"Firefly Lane": Sezon 2 - serial na podstawie książki Kristin Hannah o tym samym tytule. W roli głównej Katherine Heigl i Sarah Chalke.

Opis: Tully staje w obliczu pozwu sądowego po odejściu ze swojego talk-show i musi rozpocząć karierę od nowa. To prowadzi ją do poszukiwania odpowiedzi na pytania, kim właściwie jest i skąd pochodzi — w tym także do podróży w poszukiwaniu ojca, którego nigdy nie poznała, wbrew życzeniom jej skrytej hipisowskiej matki, Cloud.

Premiera: 2 grudnia (piątek)

HBO Max: Nowości filmowo-serialowe

"Życie seksualne studentek": Sezon 2 - komediodramat; występują Pauline Chalamet ("Król Staten Island"), Amrit Kaur ("Mała Italia") Reneé Rapp i Alyah Chanelle Scott, a także także Midori Francis, Chris Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Lauren Spencer i Renika Williams.

Opis: Serial opowiada o burzliwych perypetiach grupy osiemnastoletnich współlokatorek i studentek prestiżowego Essex College w Vermoncie.

Premiera: 2 grudnia (piątek)

"Plotkara": Sezon 2 - serial młodzieżowy. Występują: Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Grace Duah oraz Michelle Trachtenberg.

Opis: Produkcja przenosi nas na Upper East Side, gdzie - dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji "Plotkary" - śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.

Premiera: 2 grudnia (piątek)

