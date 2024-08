Tych tytułów nie możemy się doczekać! Po raz pierwszy pojawią się w Wenecji

"Queer", reż. Luca Guadagnino

"Queer" to nadchodzący dramat historyczny wyreżyserowany przez Lucę Guadagnino na podstawie scenariusza Justina Kuritzkesa. Fabuła filmu oparta jest na powieści Williama S. Burroughsa z 1985 roku. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. XX wieku w Meksyku, a jego bohaterem jest wyrzutek, który rozwija obsesję na punkcie młodego mężczyzny. W główną rolę wcielił się Daniel Craig. Na ekranie partneruje mu Drew Starkey.

"The Room Next Door", reż. Pedro Almodóvar

Hiszpański dramat napisany i wyreżyserowany przez Pedro Almodóvara, który jest jego anglojęzycznym debiutem na podstawie powieści Sigrid Nunez "What Are You Going Through". O samym filmie wiemy niewiele, ale reżyser wyjawił, że ukaże historię niedoskonałej matki i urażonej córki, które skłóciło głębokie nieporozumienie. Produkcja ma poruszyć wiele istotnych tematów takich jak przyjaźń czy konflikt. W głównych rolach zobaczymy Tildę Swinton i Julianne Moore.

"Harvest", reż. Athina Rachel Tsangari

Reżyserka "Attenberg" i "Chevalier" Athina Rachel Tsangari powraca do głównego konkursu w Wenecji z "Harvest", adaptacją powieści Jima Crace’a, której akcja rozgrywa się w średniowiecznej angielskiej wiosce. Zobaczymy, jak w trakcie ekonomicznego chaosu lokalni mieszkańcy zrzucają winę na trzech nowych przybyszów. W produkcji pojawią się m.in. Caleb Landry Jones i Harry Melling.

"Maria", reż. Pablo Larraín

Chilijski reżyser Pablo Larraín tym razem połączył siły ze scenarzystą Stevenem Knightem ("Peaky Blinders") i w swoim najnowszym projekcie przywróci pamięć o Marii Callas, wybitnej sopranistce pochodzącej z Grecji. Zobaczymy jej karierę oraz życie prywatne, w którym pojawi się również były partner śpiewaczki - Arystoteles Onassis. W rolę artystki wcieliła się znana gwiazda Hollywood, Angelina Jolie.

"Joker: Folie À Deux"

"Joker: Folie à Deux", reż. Todd Phillips

Kontynuacja głośnego psychologicznego portretu Jokera powraca po pięciu latach. Poprzeczka, którą reżyser Todd Phillips zawiesił, tworząc pierwszą część obrazu słynnego antagonisty, jest naprawdę wysoko. W nowej części u boku Joaquina Phoenixa, który wciela się w Jokera, pojawi się słynna piosenkarka Lady Gaga. Artystka pokaże się jako dr Harleen Quinzel, która później staje się Harley Quinn.

"Babygirl", reż. Halina Reijn

Holenderska reżyserka Halina Reijn stworzyła wcześniej porywającą produkcję "Bodies Bodies Bodies", więc "Babygirl" również może zaskoczyć. W głównej roli zobaczymy Nicole Kidman jako wpływową dyrektor generalną, która rozpoczyna romans z młodszym stażystą granym przez Harrisa Dickinsona. W filmie nie zabrakcie także słynnego Antonio Banderasa. A24 planuje premierę kinową w grudniu.

"The Order", reż. Justin Kurzel

"The Order" to nadchodzący amerykański thriller kryminalny w reżyserii Justina Kurzela i napisany przez Zacha Baylina, oparty na książce non-fiction z 1989 roku "The Silent Brotherhood". Opowiada o grupie przestępczej, która działała w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Jude Law wyprodukował film i zagrał w nim, zaś Nicholas Hoult wcielił się w charyzmatycznego przywódcę grupy.

"The Brutalist", reż. Brady Corbet

Ten 3,5-godzinny dramat autorstwa filmowca Brady'ego Corbeta opowiada historię architekta László Totha i jego żony Erzsébet. Para ucieka z Europy i próbuje ułożyć sobie życie w Ameryce. Dystrybucją zajmują się Focus Features i Universal. W głównych rolach na ekranie zobaczymy Andriena Brody’ego i Felicity Jones, a partnerować im będą m.in. Joe Alwyn i Alessandro Nivola. Autorami scenariusza są reżyser i Mona Fastvold.